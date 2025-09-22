투어스, 미니 4집 '플레이 하드'로 10월 13일 컴백

투어스 '헤드 숄더 니즈 토즈' 뮤직비디오 티저. 플레디스엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 TWS(투어스)가 다음 달 13일 미니 4집 '플레이 하드'(play hard)를 발매한다고 플레디스엔터테인먼트가 22일 밝혔다.

투어스는 이날 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 4집 선공개곡 '헤드 숄더스 니즈 토즈'(Head Shoulders Knees Toes)의 뮤직비디오 티저를 게재했다. 영상은 도심을 배경으로 멤버들이 차량 사이를 뚫고 나오는 퍼포먼스와 댄서들과의 화려한 군무를 담았다.

묵직한 힙합 비트와 "헤드 숄더스 니즈 토즈"를 외치는 멤버들의 목소리가 단 10초 남짓의 짧은 사운드 속에서도 에너지를 드러냈다. 음원과 뮤직비디오는 이날 오후 6시에 공개된다.

신보는 지난 4월 발매한 미니 3집 '트라이 위드 어스' 이후 약 6개월 만이다. 당시 타이틀곡 '마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?'로 대중적 반응을 얻었고, 지난 7월에는 일본 데뷔 무대를 통해 글로벌 팬덤을 확장했다. 소속사는 이번 컴백을 통해 TWS가 상승세를 이어갈 것으로 기대했다.

'플레이 하드'는 이날 오전 11시부터 예약 판매된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>