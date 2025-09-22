"투자 넘어 지역사회와 함께 성장" SK온, 헝가리 CSR 성과 인정

2019년부터 지역 기부금 1억2000만원↑

의료·안전·교육 등 인프라 보강에 기여

SK온은 주헝가리 대한민국대사관이 지난 19일(현지시간) 헝가리 부다페스트에서 개최한 '제1회 헝가리 진출기업 사회적 책임(CSR) 시상식'에서 '혁신적 CSR 실천상'을 받았다고 22일 밝혔다. 이번 행사는 한·헝가리 양국 간 지속 가능한 발전과 상호 이해 증진을 위해 한국 기업들의 사회적 책임 활동을 장려하고, 우수 사례를 널리 알리기 위해 마련됐다.

김세진 SK온 유럽생산법인장(오른쪽)과 김상욱 주헝가리 대한민국대사관 공사참사관이 19일(현지시간) 헝가리 부다페스트에서 개최된 주헝가리 대한민국 대사관 주최 ‘제1회 헝가리 진출기업 CSR(사회적 책임) 시상식‘에서 기념 촬영을 하고 있다. SK온 AD 원본보기 아이콘

심사는 헝가리 내에서 진행된 CSR 활동을 대상으로 ▲지역사회 기여 ▲포용성과 다양성 증진 ▲환경 보호 ▲교육 및 복지 등 다양한 영역의 공헌 사례를 평가하는 방식으로 이뤄졌다. 삼성SDI, 삼성전자 등 현지 진출한 한국 기업 8곳이 수상 명단에 이름을 올렸다.

SK온은 2018년 헝가리 코마롬에 전기차 배터리 공장을 설립한 뒤 지역사회와의 지속가능한 성장을 추구해왔다. 2019년부터 지금까지 코마롬과 이반차 공익재단에 지원한 금액은 약 1억2000만원 이상이다. 이 기부금은 코마롬 의료·안전 인프라 보강과 이반차 청소년 교육·문화 활동 및 사회적 배려계층 지원에 사용됐다.

또 SK온은 배터리 산업 인재 양성을 위해 현지 초·중·고교와 협력해 교육 프로그램을 운영하며 미래 인재 육성에도 힘을 보탰다. 임직원 자원봉사, 플로깅(plogging), 헌혈 캠페인 등 직접 참여 활동도 병행하며 지역사회와의 신뢰를 쌓아왔다.

이 같은 노력을 인정받아 2021년에는 코마롬에스테르곰주로부터 '카운티 대표기업상'을 받았고, 지난해엔 이반차에 'SK도로'가 조성되기도 했다.

김세진 SK온 유럽생산법인장은 "SK온의 노력뿐 아니라 헝가리 지역사회와 함께해 온 협력의 결실이라고 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 동반 성장을 위한 활동을 이어가겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>