법인카드로 술값 '펑펑'…국회엔 거짓보고한 항우연, 뒤늦게 환수

이상철 한국항공우주연구원장 주관 행사

회식비 '쪼개기 결제'…항우연 지침 위반

與 최민희 의원 "감사원 감사 필요해보여"

한국항공우주연구원(이하 항우연)이 원장 주관 워크숍에서 법인카드를 이용해 음주 비용을 부당 집행하고 이를 숨기기 위해 결제 내역을 조작한 뒤 국회에 허위 보고했다는 지적이 22일 제기됐다. 해당 워크숍은 이상철 원장이 직접 주관한 행사로, 국회 지적 이후에야 잘못을 인정하고 비용을 뒤늦게 환수한 것으로 확인됐다.

최민희 더불어민주당 의원이 확보한 자료에 따르면 이상철 항우연 원장은 지난 4월 1일부터 2일까지 이틀간 항우연 간부 24명과 함께 충남 부여 리조트에서 진행한 1박 2일간의 워크숍을 진행한 뒤 석식과 중식을 위장 분리해서 결제하는 이른바 '쪼개기 결제'를 한 것으로 드러났다.

1일 차 석식은 140만원, 2일 차 중식은 A팀이 34만2000원, B팀이 27만2000원을 결제했다고 국회에 보고한 건데, 실제로는 1일 차 석식 자리에서 음주를 포함한 식사 비용 총 174만2000원이 결제된 것이다. 국회에는 "중식에는 두 팀으로 나눠 각각 식사를 했다"고 거짓 보고까지 했다고 최 의원은 지적했다.

이는 항우연이 자체적으로 정한 법인카드 사용지침을 위반한 사안이다. 해당 지침은 하나의 집행을 분할해 결제하는 이른바 쪼개기 결제를 금지하고 있다. 이상철 원장이 참석하고 주관한 공식 워크숍에서 이 같은 위법행위가 조직적으로 벌어진 것은 조직 전반의 도덕 불감증과 윤리 기강 해이를 단적으로 보여주는 사례다.

항우연이 당초 간담회비로 지출했다며 국회에 보고한 또 다른 44만9000원 상당의 법인카드 사용 내역도 실제로는 호프집 뒤풀이 술자리에서 지출된 건으로 드러났다. 항우연은 이에 대해 "부적절한 집행이었다"고 시인하며 전액 환수했다. 항우연은 법인카드 사용지침에서 주점 사용을 엄격히 금지하고 있다.

앞서 이상철 원장은 취임 이틀 만에 국민의 혈세로 위약금을 물고 관용차를 신형으로 교체하고 약 1억원의 예산을 들여 기관장실을 리모델링한 전력이 있다.

최 의원은 "이 원장 취임 이후 항우연의 공공기관 운영 윤리가 심각하게 훼손됐다는 우려가 커지고 있다"며 "국회에 거짓 보고까지 서슴지 않은 항우연의 도덕 불감증은 용납될 수 없다. 이 원장은 국민 앞에 사과하고 책임지는 모습을 보여야 한다"고 강하게 비판했다. 이어 "이 원장은 윤석열 전 대통령 탄핵 직후 권한대행 체제에서 임명된 '알박기 인사'라는 비판을 받아온 인물"이라며 "감사원 감사를 통해 항우연의 부정 집행 전반에 대한 전수조사가 꼭 필요하다"고 강조했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>