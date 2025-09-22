구미시-창사시 청소년 스포츠교류 협약 체결

구미시체육회·구미시축구협회·창사시체육총회 3자 협약 맺어

청소년 건전 성장과 양국간 상호 이해 증진 기대

6일간 ‘후난 창사 국제우호도시 청소년 축구대회’ 참가

경북 구미시는 지난 21일 중국 창사시 중야페이추이 중학교에서 국제 자매도시 창사시와 스포츠 교류 협력을 위한 '청소년 스포츠 교류 업무협약식'을 가졌다.

이번 협약은 구미시체육회·구미시축구협회·창사시 체육총회 3자 간 협력으로 진행됐으며, 양국 청소년의 건전한 성장과 스포츠 교류 활성화를 위해 상호 협력하는 내용을 담았다.

협약식 이후 열린 '후난 창사 국제우호 도시 청소년 축구대회'(9월 21~26일)에는 구미시 중학교 축구선수단이 참가해 6일 동안 친선 경기를 펼쳤다.

이번 대회에는 중국 선수단 6팀, 일본 가고시마 1팀, 구미시 1팀 등 8개 팀이 출전해 선의의 경쟁과 교류의 장을 만들었다.

구미시는 이를 통해 선수들이 기량을 높이는 동시에 스포츠와 문화 교류의 폭을 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

김장호 구미시장은 대회 개회식에 참석해 구미시 선수단의 개막 경기를 관람했다.

김 시장은 "이번 협약과 대회를 계기로 창사시와의 우호 관계가 더욱 깊어질 것"이라며 "청소년들이 스포츠를 통해 서로를 이해하고 친목을 다지는 소중한 시간이 되길 바란다"고 했다.

이어 "앞으로도 다양한 교류 프로그램을 통해 청소년들이 글로벌 감각을 키울 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



