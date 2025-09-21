본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

담양군, 자매결연·우호교류 도시 주민 관광지 '무료'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.21 14:03

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"관광 활성화 통한 생활인구 확대"

담양군 자매결연·우호교류 자치단체 주민 관광지 무료입장 포스터. 담양군 제공

담양군 자매결연·우호교류 자치단체 주민 관광지 무료입장 포스터. 담양군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 담양군(군수 정철원)은 자매결연·우호교류를 맺은 자치단체 주민에게 관내 주요 유료 관광지를 무료로 개방한다고 21일 밝혔다.


이번 정책은 교류 도시 간 유대 강화와 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화를 동시에 도모하기 위해 마련됐다. 군은 앞으로도 교류 협력과 주민 친화형 프로그램을 적극 발굴할 계획이다.

무료입장 관광지는 담양 대표 명소인 ▲죽녹원 ▲메타세쿼이아랜드 ▲한국대나무박물관 3곳이며, 자매결연·우호교류 도시 주민임을 확인할 수 있는 신분증 등 증빙서류를 제시하면 된다.


현재 담양군과 자매결연·우호교류를 맺은 지자체는 ▲대구 달성군 ▲서울 성북구 ▲서울 용산구 ▲대전 서구 ▲충남 계룡시 ▲충북 제천시 ▲전남 신안군 ▲광주 남구 ▲경기 성남시 ▲전북 순창군 ▲서울 중랑구 ▲경북 울진군 등 12곳이다.


정철원 군수는 "이번 정책은 지역 간 우호 증진은 물론 담양 관광 활성화와 지역 상권과의 상생에도 크게 기여할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 다양한 교류 정책을 통해 생활인구 유입을 늘리고, 담양의 문화·관광 자원을 알리는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

한편, 담양군 주요 관광지인 가마골생태공원은 오는 10월 1일부터 전 관광객에게 무료로 개방된다. 군은 영산강 시원지 담양의 청정한 자연을 알리고, 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 공공 생태공간으로 운영할 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울에 있는 대학 안 갈래요"…지방대 수시 지원자 대폭 증가한 이유 "서울에 있는 대학 안 갈래요"…지방대 수시 지원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"어쩐지 배 안 차더라" 양 줄이고 가슴살 섞고…꼼수로 가격 인상한 교촌

"2차 소비쿠폰 10만원 챙기세요"… 22일 9시부터

이승기 성북동 주택, 시세 100억 넘어… 5년만에 50억 올랐다

"중국서 성형하면 얼굴이 판다 된다?"…부작용 속출 논란

'경제성 없다'던 대왕고래 프로젝트, 외국 자본 참여로 새 국면

"추석 연휴? 길어서 더 무서워요"…71만원 지출 앞에 지갑은 '비명'

"작년 8월 금리 동결, '실기' 아니다"…한은, 분석 보고서 나왔다

새로운 이슈 보기