남양주 다세대주택서 불…40대 엄마·7세 아들 중상

소방대원도 화상 부상

21일 오전 0시 45분쯤 경기 남양주시 퇴계원읍의 한 3층짜리 다세대주택 1층에서 불이 났다.

이 불로 집 안에 있던 40대 엄마와 7세 아들이 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으며 이후 자발적으로 심장 박동이 돌아왔으나 의식이 없는 상태다.

또 입주민 12명이 119 소방대에 구조되거나 스스로 대피했으며 이 과정에서 소방대원 1명이 화상을 입었다.

신고받고 출동한 소방대에 의해 45분 만에 진화됐다.

소방 당국과 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 1층 세대 세탁실에서 불이 시작된 것으로 보고 화재 원인을 조사 중이다.





