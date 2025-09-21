본문 바로가기
남양주 다세대주택서 불…40대 엄마·7세 아들 중상

이종구기자

입력2025.09.21 10:05

소방대원도 화상 부상

21일 오전 0시 45분쯤 경기 남양주시 퇴계원읍의 한 3층짜리 다세대주택 1층에서 불이 났다.

21일 오전 0시 45분쯤 경기 남양주시 퇴계원읍의 한 3층짜리 다세대주택 1층에서 불이 났다. 소방대원들이 화재를 진압하고 있다. 경기소방재난안전본부 제공

이 불로 집 안에 있던 40대 엄마와 7세 아들이 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으며 이후 자발적으로 심장 박동이 돌아왔으나 의식이 없는 상태다.


또 입주민 12명이 119 소방대에 구조되거나 스스로 대피했으며 이 과정에서 소방대원 1명이 화상을 입었다.

신고받고 출동한 소방대에 의해 45분 만에 진화됐다.


소방 당국과 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 1층 세대 세탁실에서 불이 시작된 것으로 보고 화재 원인을 조사 중이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

