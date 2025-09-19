[포토] 가을과 함께 온 비

서울을 비롯한 전국적으로 비가 내리고 있는 가운데 19일 서울 세종대로에 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 기상청은 이날 밤부터 내일 새벽까지 많은 비가 내릴것으로 예보했다.







