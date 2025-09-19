네오펙트, 실버스토리와 MOU…요양·돌봄 시장 공략 시동

백명훈 네오펙트 대표(우측), 백윤석 실버스토리 이사. 네오펙트 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 MOU를 통해 네오펙트는 실버스토리가 추진 중인 요양원 및 주간보호센터에 스마트테이블(인지훈련 및 여가활동 지원 기기)을 비롯한 재활의료기기 솔루션을 우선적으로 공급할 계획이다. 네오펙트의 주력 제품인 스마트테이블은 경쟁사 대비 가격 경쟁력과 향후 콘텐츠 확장성이 뛰어난 점이 강점으로 평가받았다.

양사는 또한 소프트웨어 개발, 설치, 사용자 교육 및 상호 컨설팅 등 협력 범위를 확대해 현장의 실질적인 수요를 반영한 정보 교류와 프로그램 개선을 추진할 계획이다. 네오펙트는 실제 사용자 의견을 적극 수렴해 제품 기능을 지속 개선하고 완성도를 높인다는 방침이다.

실버스토리는 전국적으로 수십 개의 요양원 및 주간보호센터를 운영하는 국내 대표 시니어 케어 프랜차이즈로, 치매 예방, 맞춤형 재활, 건강 모니터링 등 고령자 맞춤 프로그램을 제공하며 빠르게 성장하고 있다. 올해는 1~2개 센터를 추가 개설한 뒤, 내년에는 10곳 이상의 신규 센터를 개설할 계획이다.

네오펙트는 연내 납품 일정을 확정하고 순차적으로 제품을 공급할 계획이다. 이번 협약을 통해 요양 및 돌봄 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 실버스토리의 전국 가맹 네트워크를 통해 자사 제품의 보급도 가속화될 전망이다.

네오펙트 관계자는 "이번 MOU 체결은 시니어 케어 시장에서의 입지를 확장하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "실버스토리와의 협업을 통해 다양한 재활의료기기를 공급하고, 이를 바탕으로 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다. 또한 "고령화 사회가 빠르게 진행됨에 따라, 의료기기와 라이프케어 서비스가 결합된 시니어 통합 서비스를 준비 중"이라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



