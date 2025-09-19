"한쪽은 가뭄, 한쪽은 홍수…지구촌 수자원 불균형 심화"

유엔 산하 세계기상기구 수자원 현황 보고서

"기후변화로 지역별 정반대 기상 이변 발생"

"지구촌 강 유량 불균형, 호수 수질 악화"

기후변화로 인해 전 세계 수자원의 불균형이 심화하고 있다는 경고가 나왔다. 연합뉴스에 따르면 18일(현지시간) 유엔 산하 세계기상기구(WMO)는 이날 펴낸 '글로벌 수자원 현황 2024' 보고서에서 "지구 한편에서 바짝 타는 가뭄이 계속되는데 다른 지역엔 폭우로 대홍수가 발생하는 식으로 지역별로 정반대의 기상 이변이 나타나고 있다"고 지적했다.

이라크 남부의 가뭄 피해를 입은 치바이시 습지에서 한 농부가 걸어가고 있다.

이 보고서에서 WMO는 175년 기후 관측 역사상 2024년이 가장 평균기온이 높은 해로 기록됐다는 점을 강조했다. 그 영향으로 남미 북부지역, 아마존강 유역, 남아프리카 지역에서 가뭄이 장기화했다. 반면 중앙아프리카, 유럽, 아시아 등지에서는 평년보다 강수량이 증가하면서 대홍수가 발생하거나 강력해진 태풍 등으로 인명피해가 발생하는 경우가 많았다.

즉 지구의 물순환에 대한 예측이 갈수록 어려워지고 있다는 평가가 나왔다. 특히 지구 전체의 강 유량에 명백한 불균형이 발생했다는 점이 지적됐다. 분석 결과 유역의 유량이 정상이었던 강은 전체의 3분의 1에 불과했고, 나머지 3분의 2는 유량이 너무 많거나 부족했던 것으로 나타났다. 이런 강 유역의 불균형은 6년 연속 이어지고 있는 것으로 전해졌다.

평균기온 상승으로 주요 호수의 수질도 악화하고 있으며, 빙하 규모도 3년 연속 축소됐다. 빙하가 녹은 물이 바다로 흘러들면서 전 세계 해수면 높이는 1년 만에 1.2㎜ 상승했으며, 해안가 주민들의 참수 위험도 그만큼 커졌다.

셀레스테 사울로 WMO 사무총장은 보고서에서 "전 세계의 수자원에 대한 압박이 갈수록 커지고 있다. 물과 관련한 기상이변이 생명과 생계에 갈수록 큰 영향을 끼치고 있다"고 경고했다.

인도네시아 발리 섬 덴파사르에서 폭우가 내린 후 홍수로 집이 침수되고 있다.

최근 기후 관련 단체들은 지구의 물순환에 대해 경고하고 있다. 지난 3월 세계기상기여조직(WWA) 보고서에 따르면 남부 아프리카 일대 주요 도시들의 강수량은 산업화 이전과 비교해 약 60% 증가한 것으로 분석됐다.

국제 비영리단체 워터에이드는 세계에서 가장 인구가 많은 도시 112곳의 42년 동안 누적된 기상 데이터를 집계해 분석했다. 전체 112개 도시 가운데 17곳은 기후가 매우 습해지거나 건조해지는 기후 극단화 현상이 심각하게 나타나고 있는 것으로 파악됐다. 여기에는 중국 항저우, 인도네시아 자카르타, 미국 댈러스, 일본 도쿄 등이 포함됐다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



