광주시교육청, 2026학년도 자치학교 모집

광주시교육청은 오는 10월 2일까지 '2026학년도 자치학교'를 모집한다. 자치학교는 '광주형 미래학교'의 하나로, 지난 2023년 107개교에서 시작해 2024년 141개교, 올해 163개교로 매년 확대되고 있다.

18일 교육청에 따르면 신청 대상은 공립 단설 유치원, 공립 초등학교, 공·사립 중·고·특수학교다. 다만 혁신학교, 연구학교, 특성화고, 특수목적학교는 제외된다.

선정된 학교는 규모에 따라 1,000만~3,100만원을 지원받는다. 내년 3월부터 1년간 필수과제 1개와 권장과제 1~2개를 선택해 교육과정을 운영해야 한다.

필수과제는 미래 교육, 실력향상, 기후환경·생태, 교육복지 등 9개다. 권장과제는 비전공유, 인성교육, 기초학력, 교원 수업 지원 등 4개로 구성됐다.

교육청은 안정적 운영을 위해 선정 시기를 앞당겨 내년 본예산에 반영하고, 운영사례집을 누리집에 공개해 행정 부담을 줄일 방침이다. 올해 자치학교 교직원 설문조사에서는 응답자의 93.7%가 재참여를 희망한 것으로 나타났다.





