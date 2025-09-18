전북도, 22일부터 '2차 민생회복 소비쿠폰' 신청

내달 31일까지 접수…1인당 10만원 지급

전북도가 오는 22일부터 내달 31일까지 정부의 민생경제 회복 정책인 '2차 민생회복 소비쿠폰' 신청을 받는다.

18일 도에 따르면 이번 지급 대상은 재산세 과세표준 합계 12억원 또는 금융소득 2,000만원을 초과하는 고액 자산가를 제외한 국민 90%다.

회복과 성장을 위한 '2차 민생회복 소비쿠폰' 신청·지급 포스터. 전북도 제공 AD 원본보기 아이콘

최종 선정은 올해 6월 가구원별 건강보험료를 기준으로 하며, 도내에는 162만여명에게 1인당 10만원씩 지급된다.

신청은 1차와 동일하게 성인은 개별로, 미성년자는 세대주가 가족을 대표해 진행한다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 개인의 편의에 따라 선택할 수 있다.

온라인 신청은 NH농협카드, KB국민카드 등 9개 카드사와 인터넷 전문은행을 통해 가능하다. 각 시·군 지역사랑상품권 앱으로도 모바일·카드형 신청이 가능하다. 시스템 점검 시간을 제외하고 24시간 접수되며, 신청 다음날 자동 충전 후 문자로 안내된다.

오프라인 신청은 신용·체크카드의 경우 해당 카드 연계 은행 영업점에서 영업시간 내 신청할 수 있다. 선불카드는 읍·면·동 주민센터에서 신분증만 지참하면 별도 서류 작성 없이 현장에서 즉시 처리된다. 신용·체크카드는 신청 다음날 충전되고, 선불카드는 현장에서 바로 수령할 수 있다. 군 장병은 주민등록상 주소지 외에도 '관외신청'을 통해 복무지 주민센터에서 신청할 수 있다.

소비쿠폰 사용처는 연 매출액 30억원 이하 소상공인 업체로 제한되며, 대형마트·백화점·유흥업소·사행업종은 제외된다. 다만, 농촌 지역 여건을 고려해 도내 하나로마트 105개소와 로컬푸드 직매장 20개소를 새로 포함했다. 오는 22일부터는 지역 생협 8개소도 공익적 성격을 감안해 사용처에 추가될 예정이다.

신청 첫 주(9월 22~28일)에는 집중 현상을 완화하기 위해 1차 신청과 같이 출생 연도 끝자리에 따른 요일제를 실시한다. 끝자리 1·6은 월요일, 2·7은 화요일, 3·8은 수요일, 4·9는 목요일, 5·0은 금요일에 신청할 수 있다.

가구 구성 변화나 건강보험료 변동이 있는 경우 신청 기간 내 국민신문고와 읍·면·동 주민센터를 통해 이의신청할 수 있다. 대상자 확인과 신청 방법 등 상세 정보는 네이버앱, 카카오톡, 토스, 국민비서 홈페이지의 '민생회복 소비쿠폰 안내' 서비스에서 확인할 수 있다.

김종훈 경제부지사는 "신청 대상자들이 빠른 시일 내 소비쿠폰을 신청·사용해 지역경제에 활기를 불어넣어 주시길 바란다"며 "시·군 및 유관기관과 긴밀히 협력해 소비쿠폰 지급과 사용이 원활히 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>