부산대, 첫 통합 커리어 페어 성황

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.18 09:45

진학·취업·창업 한자리서 지원…청년 미래 설계 실질 도움

부산대학교(총장 최재원)가 대학생과 대학원생의 진로 탐색부터 취업·창업까지 아우르는 대규모 커리어 박람회를 열어 청년들의 미래 설계에 실질적인 도움을 제공했다고 18일 전했다.


부산대는 지난 17일과 18일 이틀간 교내 시월광장 등에서 '2025년 진로 IN, 미래 ON：대학생·대학원생 커리어 페어'를 개최해 학생들의 높은 관심을 받고 있다.

이 행사는 진학·취업·창업을 한자리에서 지원하는 부산대의 첫 통합 박람회로, 현장에는 한국수력원자력, 하나은행, 대한항공, HD현대 등 60여 개 기업·기관을 비롯해 대학원, 창업 관련 기관 등 총 80여 개 부스가 운영됐다. 학생들은 기업 인사담당자와의 현장 상담, 채용설명회, 진학·연구·창업 상담 등을 통해 개별 맞춤형 정보를 얻고, 스스로의 강점을 발견하며 구체적인 커리어 로드맵을 설계하는 기회를 가졌다.


부산대는 앞으로도 학생들이 진학·취업·창업 등 원하는 길을 성공적으로 개척할 수 있도록 다각적인 지원을 이어간다는 계획이다.

부산대가 첫 통합 커리어 페어를 개최하고 있다.

부산대가 첫 통합 커리어 페어를 개최하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
