[클릭 e종목]"펌텍코리아, 인디브랜드 호황 속 사상 최대 이익 전망"

KB증권이 18일 펌텍코리아에 대해 사상 최대 실적에도 주가가 하락했지만 투자 포인트와 실적 기조는 여전히 유효한 상황이라며 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 추천했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 7만9500원을 유지했다.

펌텍코리아의 3분기 매출액은 969억원(전년 동기 대비 +13.8%), 영업이익 163억원(+31.3%)으로 추정된다. 성현동 KB증권 연구원은 "3분기는 주문자부착위탁생산(OEM) 업체들의 정기 휴가 일정에 따른 영업 일수 감소로 계절적 비수기이나 전년 동기 대비 성장 기조는 유지될 것으로 판단한다"며 올해 연간 매출액 4012억원(+18.9%), 영업이익 676억원(+39.8%)으로 사상 최대 이익을 전망했다.

펌텍코리아 주가는 사상 최대 실적에도 2분기 실적 발표(8월 8일) 이후 21.2% 하락한 상태다. 이러한 주가 하락에도 역설적으로 투자 포인트는 더욱 명확해졌다는 평가다. 성 연구원은 "다변화된 고객사를 통해 개별브랜드 투자로 인한 변동성을 줄이지만 비상장 브랜드를 포함한 K뷰티 산업의 성장을 온전히 누릴 수 있다"며 "인디 브랜드들의 성공 사례가 잇따르며 올해 2분기부터 펌프와 튜브 각 사업부의 단일 최대 고객이 기존 대형 화장품사에서 인디 브랜드로 바뀐 점을 주목할 필요가 있다"고 짚었다.

영업이익률 개선이 지속되고 있는 점도 긍정적이다. 성 연구원은 "인디 브랜드 제품 중 히트 상품이 등장하면서 대규모 발주 사례가 등장하고 효율성 개선에 기여하고 있다"며 "매달 새로운 프리몰드 출시를 통해 인위적인 판가 인상 없이도 경쟁사 대비 높은 판가를 유지하고 있다"고 설명했다.





김진영 기자



