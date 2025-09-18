본문 바로가기
[클릭 e종목]"펌텍코리아, 인디브랜드 호황 속 사상 최대 이익 전망"

김진영기자

입력2025.09.18 07:50

KB증권이 18일 펌텍코리아 에 대해 사상 최대 실적에도 주가가 하락했지만 투자 포인트와 실적 기조는 여전히 유효한 상황이라며 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 추천했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 7만9500원을 유지했다.


펌텍코리아의 3분기 매출액은 969억원(전년 동기 대비 +13.8%), 영업이익 163억원(+31.3%)으로 추정된다. 성현동 KB증권 연구원은 "3분기는 주문자부착위탁생산(OEM) 업체들의 정기 휴가 일정에 따른 영업 일수 감소로 계절적 비수기이나 전년 동기 대비 성장 기조는 유지될 것으로 판단한다"며 올해 연간 매출액 4012억원(+18.9%), 영업이익 676억원(+39.8%)으로 사상 최대 이익을 전망했다.

펌텍코리아 주가는 사상 최대 실적에도 2분기 실적 발표(8월 8일) 이후 21.2% 하락한 상태다. 이러한 주가 하락에도 역설적으로 투자 포인트는 더욱 명확해졌다는 평가다. 성 연구원은 "다변화된 고객사를 통해 개별브랜드 투자로 인한 변동성을 줄이지만 비상장 브랜드를 포함한 K뷰티 산업의 성장을 온전히 누릴 수 있다"며 "인디 브랜드들의 성공 사례가 잇따르며 올해 2분기부터 펌프와 튜브 각 사업부의 단일 최대 고객이 기존 대형 화장품사에서 인디 브랜드로 바뀐 점을 주목할 필요가 있다"고 짚었다.


영업이익률 개선이 지속되고 있는 점도 긍정적이다. 성 연구원은 "인디 브랜드 제품 중 히트 상품이 등장하면서 대규모 발주 사례가 등장하고 효율성 개선에 기여하고 있다"며 "매달 새로운 프리몰드 출시를 통해 인위적인 판가 인상 없이도 경쟁사 대비 높은 판가를 유지하고 있다"고 설명했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
