온누리상품권, 부정유통 차단…디지털로 혁신한다

중기부, 전문가와 함께 부정유통 점검 및 향후 관리·감독 방안 검토

중소벤처기업부는 18일 소상공인시장진흥공단 본부에서 외부 전문가, 한국조폐공사(디지털 온누리상품권 운영사), 소상공인시장진흥공단과 함께 '온누리상품권 제도 개선 회의'를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 최원영 중기부 소상공인정책실장 주재로, 온누리상품권의 건전한 유통질서 확립과 제도 신뢰성 제고를 목표로 부정유통 방지 대책과 온누리상품권 운영 방안을 집중적으로 논의하기 위해 마련됐다.

회의는 먼저 지난해 발표한 '온누리상품권 종합 개선방안' 이행 현황 점검으로 시작됐다. ▲지류상품권 구매·환전 한도 축소 ▲FDS(이상거래탐지시스템) 고도화 ▲월별 현장점검 등 주요 조치의 시장 반응을 공유하고 향후 개선방향 등을 논의했다.

또한 현재 국회에 발의된 '전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법' 개정안의 제도 개선 및 관리·감독 강화 방안도 중점적으로 논의했다. 이어 온누리상품권의 디지털 전환과 소상공인 편익 제고를 위해 디지털 앱 서비스를 고도화해 ▲가맹점 검색 기능 개선 ▲학습형 챗봇 민원응대 UI·UX 개선 ▲테마별 가맹점 안내 등을 하는 방안도 논의됐다.

특히 소비 데이터 분석을 통해 소비자에게는 카드사·POS 데이터와 연계한 맞춤형 가맹점·상품 추천 서비스를 제공해 구매 편의성을 높이고, 소상공인에게는 업종·지역별 매출 데이터를 바탕으로 경영분석 리포트를 제공하는 방안도 제안됐다. 이를 통해 온누리상품권은 단순 결제 수단을 넘어, 소비자와 소상공인을 연결하는 데이터 기반 플랫폼으로 발전해 나갈 것으로 기대된다.

최원영 소상공인정책실장은 "온누리상품권은 지역경제를 살리는 대표 정책 수단"이라며, "부정 유통을 원천 차단하고 디지털 혁신을 가속화 해 소상공인과 소비자가 모두 신뢰하고 편리하게 사용할 수 있는 제도로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





