광주경총, 19일 이도영 광주노동청장 초청 '금요포럼'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.17 14:23

'새 정부 노동정책 방향' 주제

광주경총, 19일 이도영 광주노동청장 초청 '금요포럼'
광주경영자총협회는 오는 19일 이도영 광주지방노동청장을 초청, '새 정부 노동 정책 방향'을 주제로 제1698회 금요조찬 포럼 특강을 개최한다고 17일 밝혔다.


이번 강연 큰 과제는 ▲정책 환경 ▲정책 방향 ▲핵심 과제 순으로 진행된다. 저출생과 고령화, 12대 88사회 노동 현황, 산업구조 및 노동시장 변화, 상식적인 일터 조성, 쉬었음 청년 40만명, 국정과제 기본방향, 국정과제 함께하는 진짜 성장, 일하는 모든 사람을 위한 노동안전보건체계 구축 등을 강조할 예정이다.

이 청장은 제38회 행정고시 임용 후 경기지방노동위원회 상임위원, 울산지방노동위원회 위원장, 고용노동부 고용서비스정책과장, 고용문화개선정책과장, 중부지방고용노동청 강원지청장을 역임했다.


양진석 회장은 "새 정부 노동정책 핵심 방향은 노사관계 선진화, 노동시장 활력 및 유연성 강화, 불평등 해소와 노동기본권 확대에 중점을 두고 있다"며 "노동정책 전문가 이도영 청장을 초청해 회원사 기업들이 대응할 수 있는 전략을 공유하는 자리를 마련했다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

