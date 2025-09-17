본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]해태아이스, '시모나 크런치킹' 출시

한예주기자

입력2025.09.17 09:47

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

크런치킹을 시모나에 반영한 제품

해태아이스가 신제품 '시모나 크런치킹'을 출시한다고 17일 밝혔다.


시모나 크런치킹은 2018년 단종된 제품 '크런치킹'을 해태아이스의 모나카샌드 브랜드 '시모나'에 반영한 제품이다. 크런치킹은 2002년에 출시돼 '소리나는 아이스크림' 콘셉트로 모나카샌드, 콘, 컵 등 다양한 제품군에서 많은 인기를 끌었다.

시모나 크런치킹. 해태아이스

시모나 크런치킹. 해태아이스

AD
원본보기 아이콘

시모나 크런치킹은 바닐라 아이스크림과 초코 코팅의 조화로 부드럽고 달콤한 맛이 특징이다. 크런치킹 특유의 초코 퍼핑볼과 초코 코팅을 시모나 크런치킹에도 구현해 바삭하고 풍부한 식감을 느낄 수 있다. 또한 모나카샌드 특유의 담백함이 어우러진다.

앞서 해태아이스는 만우절을 기념해 소비자들의 의견을 반영해 시모나와 바밤바의 컬래버레이션 제품 '시모나 바밤바'를 출시한 바 있다.


해태아이스 관계자는 "시모나 크런치킹은 과거 인기 제품의 재현에 그치지 않고 소비자의 의견을 적극 반영한 신제품"이라며 "시모나 브랜드의 라인업 재정비로 소비자의 성원에 보답할 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기