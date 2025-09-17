[오늘의신상]해태아이스, '시모나 크런치킹' 출시

크런치킹을 시모나에 반영한 제품

해태아이스가 신제품 '시모나 크런치킹'을 출시한다고 17일 밝혔다.

시모나 크런치킹은 2018년 단종된 제품 '크런치킹'을 해태아이스의 모나카샌드 브랜드 '시모나'에 반영한 제품이다. 크런치킹은 2002년에 출시돼 '소리나는 아이스크림' 콘셉트로 모나카샌드, 콘, 컵 등 다양한 제품군에서 많은 인기를 끌었다.

시모나 크런치킹은 바닐라 아이스크림과 초코 코팅의 조화로 부드럽고 달콤한 맛이 특징이다. 크런치킹 특유의 초코 퍼핑볼과 초코 코팅을 시모나 크런치킹에도 구현해 바삭하고 풍부한 식감을 느낄 수 있다. 또한 모나카샌드 특유의 담백함이 어우러진다.

앞서 해태아이스는 만우절을 기념해 소비자들의 의견을 반영해 시모나와 바밤바의 컬래버레이션 제품 '시모나 바밤바'를 출시한 바 있다.

해태아이스 관계자는 "시모나 크런치킹은 과거 인기 제품의 재현에 그치지 않고 소비자의 의견을 적극 반영한 신제품"이라며 "시모나 브랜드의 라인업 재정비로 소비자의 성원에 보답할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



