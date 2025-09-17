본문 바로가기
성남시, '단대동 논골축제' 20일 개최…주민 체육대회 동시 개최

이종구기자

입력2025.09.17 07:41

경기 성남시(시장 신상진)는 '제12회 단대동 논골축제'가 오는 9월 20일 오전 10시~오후 5시 30분 단대초등학교 운동장(수정구 단대로 30)에서 열린다고 17일 밝혔다.

지난해 10월 수정구 단대초등학교에서 개최한 제11회 논골축제. 성남시 제공

단대동논골축제추진위원회가 주관하는 이날 축제는 지역 주민 체육대회를 동시에 개최해 모두 700명 참여한다.


이날 운동장 중앙엔 특설무대가 설치돼 성남시립합창단·국악단이 흥을 돋우고, 단대초교 학생들의 댄스, 태권도 시범, 주민자치센터 프로그램 수강생들의 에어로빅, 라인댄스, 민요 등의 공연이 펼쳐진다.

성남 예총 미니콘서트도 이곳에서 열려 초청 가수 전영록, 도시의 아이들, 명지, 황부영의 축하공연과 이향우 경기민요 예술단 공연을 즐길 수 있다.


체육대회는 박 터뜨리기, 색판 뒤집기, 훌라후프 릴레이 등 5개 종목에 200여 명이 출전해 청백팀 대항전 방식으로 경기한다.


행사장 주변에는 방향제 만들기, 양말목 공예, 페이스페인팅 등 다양한 체험 부스와 먹거리 부스를 설치해 운영한다.

이 외에도 텔레비전, 세탁기, 청소기 등 경품 추첨 이벤트가 열린다.


시 관계자는 "이날 행사는 지역 주민들이 직접 기획한 성남시의 대표적인 지역축제"라면서 "성남 시민 모두가 함께 즐기는 만남과 화합의 장이 될 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
