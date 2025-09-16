'인천 청년 취업설명회' 23일 개최…공기업·민간 우수기업 참여

'2025 인천 청년 취업설명회'가 오는 23일 인천시청 중앙홀에서 열린다. 이번 행사는 청년들에게 공기업과 민간·신생기업 등 다양한 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

설명회는 인천시와 중부지방고용노동청, 인하대학교·인천대학교·인하공업전문대학·재능대학교 대학일자리플러스센터가 공동 주최하며, '2025년 인천 상설 채용박람회'의 네번째 일정으로 진행된다.

행사에는 공기업 15곳, 민간기업 11곳 등 총 26개 기업이 참여한다. 이 가운데 24개사는 현장 상담부스를 운영해 채용담당자와 직접 면담이 가능하며 6개사는 별도 설명회를 열어 채용 일정, 직무 특성, 선발 기준 등을 안내한다.

지난해 인천시청 중앙홀에서 열린 '2024 인천 공기업·우수기업 청년취업설명회' 모습. 인천시

같은 날 시청 대회의실에서는 연계행사로 '2025 인천 스타트업 잡 매칭데이'가 열린다. 인천지역 신생기업(startup) 30개사가 참여해 현장에서 인턴 채용 면접을 할 예정이다.

부대행사로 이력서용 무료 사진 촬영, 퍼스널컬러 컨설팅, 인공지능(AI) 캐리커처, 인생네컷 체험 등이 마련돼 취업 준비와 자기 브랜딩을 지원한다. 또 인기 유튜버가 진행하는 특강 '합격을 부르는 태도와 인천의 명품기업들'을 통해 실질적인 취업 전략과 태도를 공유한다.

이번 설명회는 오는 20일부터 27일까지 진행되는 '2025년 인천 청년주간'의 주요 행사 중 하나로 청년주간 기간에는 청년 취업설명회 외에도 청년 공감 힐링데이, 정책토론회, 청년문화축제 등 다양한 프로그램이 선보인다.

인천시 관계자는 "설명회는 단순한 채용 정보 제공을 넘어 청년 구직자와 기업이 직접 소통하며 실질적 채용으로 이어질 수 있도록 마련한 자리"며 "청년들에게는 안정적인 일자리와 도전의 기회를, 기업에는 경쟁력 있는 인재를 발굴할 기회를 제공해 지역 고용 활성화와 경제 성장에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



