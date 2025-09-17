[Invest&Law]법무법인 광장, '특수통' 김후곤 전 서울고검장 영입

법무법인 광장이 검찰에서 주요 부패사건 수사를 담당했던 '특수통' 김후곤 전 서울고검장을 영입했다.

김후곤 변호사(연수원 25기)는 서울고검장, 대구지검장, 서울북부지검장을 역임하며 전국 검찰청 사건을 지휘한 형사 전문가다. 또 서울중앙지검 특수1부장, 수원지검 특수부장, 대검 반부패부 선임연구관을 거친 경력과 함께 서울중앙지검 첨단범죄수사부에서 IT 관련 사건, 개인 정보 침해 사건을 담당하는 등 다양한 형사 분야에서 탁월한 역량을 갖춘 것으로 평가받는다.

김 변호사는 2008년에 방송통신위원회 파견근무를 통해 통신과 방송업계의 합병, 스포츠 중계권 등 주요 이슈에 대한 법률 자문관 역할을 수행한 바 있다. 또 검찰 내 'AI 블록체인 커뮤니티'를 이끌었고, 법무부 기획조정실장으로 법무검찰의 주요 정책을 직접 입안했다. 이외에도 대검찰청 공판송무부장으로서 대법원 양형위원회 위원 활동, 대검찰청 정보통신과장으로 IT 기술 관련 총괄 업무 담당 등 수사 외적으로도 능력을 발휘해왔다.

김 변호사는 광장 형사그룹을 이끌며 기업, 금융, 중대재해, 공정거래, 관세 등 각종 기업 관련 형사 사건 및 법령 해석 등 입법 지원 업무 등을 담당할 예정이다.

김상곤 대표변호사는 "검찰 내부에서 큰 신망을 받았고, 검찰 외부에서도 뛰어난 능력을 인정받은 최고엘리트를 영입했다"며 "광장 형사그룹이 지금처럼 국내 최고의 자리를 유지하도록 계속해서 노력할 예정"이라고 밝혔다.





