보령시, 일본 소도시·섬 관광 성공모델 벤치마킹



사카이마치 불꽃축제와 나오시마 예술섬서 관광 활성화 해법 모색



충남 보령시가 일본의 소도시와 섬 관광 성공 사례를 직접 확인하며 글로벌 관광도시 도약을 위한 전략 마련에 나섰다.

16일 시에 따르면 김동일 시장을 비롯한 시 방문단은 지난 13일부터 오는 17일까지 이바라키현 사카이마치와 가가와현 다카마쓰, 나오시마 섬 등을 방문해 축제와 예술콘텐츠가 지역 발전을 이끄는 과정을 집중적으로 살펴봤다.

사카이마치는 인구 2만 명, 공무원 200명 규모의 작은 도시지만, 매년 토네강 둔치에서 열리는 불꽃축제에 30만 명이 몰리며 '도시 인구의 10배 관광객' 신화를 쓰고 있다.

또 고향사랑 기부제 납세액이 연 100억 엔을 돌파해 콘텐츠의 힘으로 재정 자립도를 높인 대표적 성공 모델로 평가받고 있다.

방문단은 축제의 기획 과정, 교통·안전 관리, 주민 참여 방식을 면밀히 관찰하며 보령머드축제 등 시가 추진 중인 글로벌 축제의 경쟁력 강화 방안을 모색했다.

특히 사카이마치가 일본 최초로 자율주행 버스를 도입하는 등 미래지향적인 행정을 펼치고 있다는 점에 주목했다.

이어 세계적으로 유명한 '예술의 섬' 나오시마를 견학했다. 지중미술관, 베네세 하우스, 이우환 미술관, 쿠사마 야요이의 호박 조형물 등은 섬 전체를 거대한 미술관으로 탈바꿈시켰다.

전통 가옥을 현대 예술로 재해석한 아트하우스 프로젝트 역시 관광객에게 특별한 체험을 제공하며 큰 호응을 얻고 있다.

시는 이번 견학을 통해 "소규모 도시도 차별화된 콘텐츠와 기획력으로 충분히 대규모 관광객을 끌어들일 수 있다"고 봤다.

또 섬 관광은 단순한 인프라보다 예술적 상징물과 스토리텔링이 핵심임을 확인했다.

이는 시가 추진 중인 '오섬아일랜즈' 사업과 충남도의 섬 비엔날레와도 맞닿아 있어 향후 전략 수립에 중요한 참고가 될 전망이다.

김동일 시장은 "작은 도시와 섬이라도 독창적인 아이디어와 예술적 상징물을 통해 세계적인 관광지가 될 수 있다는 사실을 확인했다"며 "보령도 시민 중심 행정과 문화적 가치를 결합해 글로벌 관광도시로 발전해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



