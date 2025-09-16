본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

나노실리칸첨단소재, 이차전지 실리콘 나노섬유 복합체 핵심특허 확보

장효원기자

입력2025.09.16 08:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
나노실리칸첨단소재 평택공장 이차전지 실리콘 음극재 생산 핵심설비 소성로. 나노실리칸첨단소재 제공

나노실리칸첨단소재 평택공장 이차전지 실리콘 음극재 생산 핵심설비 소성로. 나노실리칸첨단소재 제공

AD
원본보기 아이콘

나노실리칸첨단소재 가 이차전지 음극재 신사업을 위한 핵심 특허 3종을 모두 확보하며 본격적인 양산 준비에 속도를 내고 있다고 16일 밝혔다.


앞서 나노실리칸첨단소재는 지난 5월 ▲실리콘과 탄소나노섬유(CNF), 그래핀 복합체 제조방법 및 이를 이용한 이차전지 제조방법 ▲리튬 이차전지 아노드용 복합체 제조방법 및 리튬이온 전지 제조방법 등 2종의 특허를 확보한 바 있다.

이어 지난 15일 핵심특허를 추가로 확보했다. 이번 특허는 '질소 도핑 및 탄소 매트릭스 캡슐화된 실리콘 탄소나노섬유 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지'다. 이는 2022년 나노실리칸첨단소재 이창섭 박사와 연구진이 출원해 주식회사 실리칸 최재권 대표가 보유한 것을 공동 특허권자로 공유하게 된 것이다. 이번 특허는 3중 융합복합체 제조에 있어 매우 중요한 특허라고 회사 측은 설명했다.


회사 관계자는 "이번 특허 확보로 핵심 특허·인력·설비를 모두 갖춘 명실상부한 이차전지 실리콘 음극재 전문 제조 기업임을 증명했다"며 "차별화된 기술 및 가격 경쟁력으로 시장 진입에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

20년간 뜸하던 '첨밀밀' '화양연화' 여배우…SNS 열더니 "닭 키워요"

성수동 '라부부' 팝업, 사전예약 10분 컷…팝마트 '활짝'

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

새로운 이슈 보기