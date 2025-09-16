나노실리칸첨단소재, 이차전지 실리콘 나노섬유 복합체 핵심특허 확보

나노실리칸첨단소재 평택공장 이차전지 실리콘 음극재 생산 핵심설비 소성로. 나노실리칸첨단소재 제공 AD 원본보기 아이콘

나노실리칸첨단소재 나노실리칸첨단소재 286750 | 코스닥 증권정보 현재가 2,185 전일대비 449 등락률 +25.86% 거래량 9,543,314 전일가 1,736 2025.09.16 09:44 기준 관련기사 [특징주]나노실리칸 "음극재 신사업 문제없다" 해명에↑나노실리칸첨단소재, 실리칸에 최대주주 지분 21억원 블록딜…주당 2024원[특징주]나노실리칸, AI 재난안전 기술 MOU 체결 소식에 15%↑ 전 종목 시세 보기 close 가 이차전지 음극재 신사업을 위한 핵심 특허 3종을 모두 확보하며 본격적인 양산 준비에 속도를 내고 있다고 16일 밝혔다.

앞서 나노실리칸첨단소재는 지난 5월 ▲실리콘과 탄소나노섬유(CNF), 그래핀 복합체 제조방법 및 이를 이용한 이차전지 제조방법 ▲리튬 이차전지 아노드용 복합체 제조방법 및 리튬이온 전지 제조방법 등 2종의 특허를 확보한 바 있다.

이어 지난 15일 핵심특허를 추가로 확보했다. 이번 특허는 '질소 도핑 및 탄소 매트릭스 캡슐화된 실리콘 탄소나노섬유 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지'다. 이는 2022년 나노실리칸첨단소재 이창섭 박사와 연구진이 출원해 주식회사 실리칸 최재권 대표가 보유한 것을 공동 특허권자로 공유하게 된 것이다. 이번 특허는 3중 융합복합체 제조에 있어 매우 중요한 특허라고 회사 측은 설명했다.

회사 관계자는 "이번 특허 확보로 핵심 특허·인력·설비를 모두 갖춘 명실상부한 이차전지 실리콘 음극재 전문 제조 기업임을 증명했다"며 "차별화된 기술 및 가격 경쟁력으로 시장 진입에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



