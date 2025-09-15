'올해의 디자인' 직접 만난다…오늘의집, 팝업 전시 진행

오프하우스 쇼룸서 공개

오늘의집은 다음 달 13일까지 서울 종로구에 위치한 오프하우스 쇼룸에서 '2025 오늘의집 디자인어워드' 팝업을 연다고 15일 밝혔다.

'2025 오늘의집 디자인어워드'는 한 해 동안 소비자에게 가장 많은 사랑을 받은 국내 디자인 브랜드와 제품을 조명하고, 디자인 산업의 성장을 기록하기 위해 마련됐다. 올해는 총 380여개 브랜드의 4만 3000여개 제품을 대상으로 오늘의집 유저 투표와 업계 전문가 10인의 엄정한 심사를 거쳐 '올해의 디자인' 140여 개가 최종 선정됐다.

이번 팝업은 수상작을 직접 경험할 수 있는 체험형 공간으로, 현대인의 생활 방식을 반영한 5개 테마존에서 80여개 제품을 선보인다. ▲리츄얼(Ritual) 존에서는 반복되는 일상을 정돈해 주는 생활용품과 수납·욕실 및 현관 액세서리를, ▲레스트(Rest) 존에서는 수면·휴식의 질을 높이는 가구와 패브릭, 조명·향 제품을 선보인다. ▲취향(Taste) 존에서는 다이닝웨어와 키친 액세서리를 만날 수 있다.

또한 ▲감각(Sense) 존에서는 러그, 패브릭 등 촉각과 시각을 자극하는 리빙 소품을, ▲웰컴(Welcome) 존에서는 집의 첫인상을 결정하는 콘솔·테이블·조명을 체험할 수 있다. 특히, 각 작품의 상세 설명과 큐레이션 노트는 현장에서만 제공해 방문객의 몰입도를 높일 계획이다.

팝업 전시 방문객을 위한 특별한 혜택도 마련했다. 팝업 현장에 비치된 QR코드를 통해 '올해의 디자인' 선정 제품 구매 시 사용할 수 있는 최대 20만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰은 오는 21일까지 다운로드 및 사용이 가능하다.

온라인에서도 '2025 오늘의집 디자인어워드' 기념 기획전이 동시에 진행하고 있다. 홈데코, 조명, 가구, 주방, 라이프스타일, 패브릭 등 6개의 카테고리에서 한 해를 대표하는 국내 디자인 브랜드와 제품을 한데 모아 특가로 제공한다.

오늘의집 관계자는 "오프라인 팝업을 통해 올해의 디자인 제품을 직접 경험하고, 온라인 기획전을 통해 합리적인 가격으로 구매하는 즐거움을 누리시길 바란다"고 했다.





