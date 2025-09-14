창원특례시 마산회원구, 산호천 오염 사고 발생 신속 대응

전 부서 총력 대응으로 하천 신속 복원 진행



경남 창원특례시는 마산회원구는 KT 통신맨홀 청소 작업 중에 발생한 산호천 오염 사고에 대해 신속한 현장 대응과 긴밀한 협력을 통해 오염된 하천 복원 작업을 진행했다.

마산회원구, 산호천 오염 사고 발생 신속 대응.

지난 12일 일어난 사고는 KT 측 업체에서 통신맨홀 내부를 청소하던 중 맨홀 내부에 오염 용수를 사전 준설 작업 없이 청소해 맨홀 슬러지(찌꺼기)가 산호천으로 유출되어 발생한 것으로, 하천 현장 순찰 중 이를 발견하고 즉시 대처에 나섰다.

현장을 확인한 마산회원구청에서는 즉시 맨홀청소 작업을 중지시키고 비상 대응 체계를 가동하여 구청 관련 부서-사업소-소방 등 관계 부서와 협업해 신속한 현장 출동과 함께 장비를 동원하여 오염 확산 방지와 피해 최소화를 위한 긴급 조치를 시행하고 오염 하천 준설 후 살수차 지원으로 하천 환경을 조속히 회복하기 위한 다각적 노력이 이뤄졌다.

또한 즉시 오염물질 시료를 채취해 경남보건환경연구원에 분석을 의뢰했으며, 분석 결과에 따라 관련 법에 따른 행정 처분 및 구상권 청구 검토 등 후속 조치를 철저히 할 예정이다.

아울러 KT에 대해 작업 절차 및 안전관리 강화 방안 마련을 지시하고 향후 유사 사고 예방을 위해 작업관리 기준을 엄격히 적용하고 지속해서 모니터링하여 주민 안전과 환경 보호를 위해 관리 대응체계를 유지할 계획이다.

제종남 마산회원구청장은 "사고 발생 즉시 현장에 신속 대응하여 오염 피해를 최소화할 수 있었다"며 "앞으로도 구민의 생활 환경을 보호하기 위해 관계 기관과 긴밀히 협력해 안전한 회원구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.









