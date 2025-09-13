본문 바로가기
[포토] 이동환 고양시장, 암환우와 함께 걷기 ‘아름다운 동행’

이종구기자

입력2025.09.13 13:15

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 암환우를 위한 발걸음을 내디뎠다.

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 참석자들과 함께 걷고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 참석자들과 함께 걷고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 참석자들과 국민체조를 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 참석자들과 국민체조를 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 후원금을 전달하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 13일 일산호수공원 야외공연장에서 열린 고양특례시장기 제3회 암환우와 함께 걷기대회 '아름다운 동행'에 참석해 후원금을 전달하고 있다. 고양특례시 제공

이 시장은 "이번 대회가 암 환우들에게 희망과 용기를 전하는 의미있는 자리가 되길 바란다"고 말했다. 참가자들이 납부한 참가비는 전액 암 환우를 위한 후원금으로 사용될 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
