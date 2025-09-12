[주말 날씨] 광주·전남 곳곳 강한 비…흐린 날씨 이어져

13일 30~80㎜·많은 곳 100㎜ 이상

14일 구름 많고 기온 21~31도 분포

주말 광주·전남은 곳곳에 강한 비가 쏟아지며 흐린 날씨가 이어지겠다.

광주지방기상청에 따르면 13일은 저기압의 영향을 받아 비가 이어지다 차차 그치겠다. 예상 강수량은 광주와 전남 대부분 지역에서 30~80㎜, 전남 북서부 지역은 100㎜ 이상 쏟아질 것으로 예보됐다. 아침 기온은 23~25도, 낮 최고 기온은 28~31도로 전망된다.

14일은 서해상에 자리한 고기압의 영향을 점차 받으며 구름이 많겠다. 아침 기온은 21~24도, 낮 최고 기온은 29~31도로 예상된다.

기상청 관계자는 "강한 비로 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄럽거나 침수되는 곳이 있겠다"며 "주말 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.





