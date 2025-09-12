본문 바로가기
파라마운트, 워너브러더스 인수 추진…할리우드 지각 변동

이종길기자

입력2025.09.12 09:09

시계아이콘00분 35초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시총 55조원 규모 현금 인수 검토
HBO·CNN 품으면 미디어 공룡 탄생

파라마운트 로이터연합뉴스

파라마운트 로이터연합뉴스

원본보기 아이콘

지난달 파라마운트 글로벌과 스카이댄스 미디어 합병으로 출범한 '파라마운트 스카이댄스'가 미디어 대기업 워너브러더스 디스커버리 인수에 나섰다는 보도가 나왔다.


월스트리트저널은 11일(현지시간) 소식통을 인용해 "엘리슨 가문의 지원을 받은 파라마운트 스카이댄스가 현금 위주의 인수 제안을 준비 중"이라고 전했다. CNBC도 "투자은행과 협력해 구체적인 작업을 진행하고 있다"고 보도했다. 다만 워너브러더스는 아직 제안서를 받지 못한 상태로 알려졌다.

성사 가능성은 불투명하다. 워너브러더스의 시가총액은 약 400억달러(약 55조6000억원)로, 파라마운트 스카이댄스의 두 배를 웃돈다. WSJ은 "아마존·애플 등 자금력이 막강한 빅테크 기업이 스트리밍 부문을 노리고 뛰어들 가능성에 대비해 선제적으로 움직인 것"이라고 분석했다.


HBO 맥스와 CNN, TBS, TNT 등 유력 채널을 거느린 워너브러더스가 인수되면 할리우드와 미국 언론 지형은 대격변이 불가피하다.


앞서 미국 규제 당국은 지난 7월 스카이댄스 미디어의 파라마운트 인수를 승인했다. 이에 따라 스카이댄스 창업자 데이비드 엘리슨이 합병법인 파라마운트 스카이댄스의 회장 겸 CEO에 올랐다. 부친인 오라클 공동창업자 래리 엘리슨은 최근 주가 급등으로 억만장자 자산 순위에서 일론 머스크를 제치고 1위에 올랐다.

인수설이 전해지자 뉴욕 증시는 즉각 반응했다. 워너브러더스 주가는 전일 대비 28.95% 폭등했고, 파라마운트 스카이댄스도 15.55% 상승 마감했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
