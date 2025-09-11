여주시의회, 임시회 마무리…추경예산안 등 29건 의결

경기 여주시의회(의장 박두형)는 11일 '제77회 여주시의회 임시회' 제2차 본회의를 열어 지난 2일부터 진행된 10일간의 회기를 마무리하고, 총 29건의 안건을 심사·의결했다.

이번 임시회에서는 ▲의원발의 조례·규칙안 12건 ▲집행부 제출 조례안 11건 ▲동의안 1건 ▲의견청취 1건 ▲공유재산 관리계획 변경안 1건 ▲2025년도 제4회 추가경정예산안 ▲2025년도 기금운용계획 변경안 ▲2026년도 출연계획 동의안 등 시민 생활과 직결되는 다양한 안건이 다뤄졌다.

특히, 2025년도 제4회 추가경정예산안은 기정예산 대비 4.41% 증가한 1조1986억8100만원으로 편성되었다. 예산결산특별위원회에서는 사업 추진의 타당성과 예산 산출 근거 등을 심도 있게 검토했으며, 세출예산을 일부 조정하여 4대강 사업 기념비 관련 예산 1억5000만원을 삭감, 내부유보금으로 계상하는 수정가결하였다.

2025년도 제1차 공유재산 관리계획 변경안은 신규 토지 매입 및 건물 신·증축 등 총 5건으로, 모두 원안가결하였다.

조례등심사특별위원회에서는 총 23건의 조례·규칙안 중 ▲여주시 초등학생 입학 축하금 지원 조례 일부개정조례안 ▲여주시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례 일부개정조례안 2건이 보류되었으며, 6건은 수정가결, 15건은 원안가결하였다.

박두형 의장은 폐회사를 통해 "이번 회기에 의결된 조례와 예산, 공유재산 관리계획 등이 여주시 발전과 시민 행복에 실질적으로 기여할 수 있도록 정책집행에 만전을 기해 달라"며 "다가오는 추석 명절에도 시민 모두가 건강하고 행복한 시간을 보내시기를 기원한다"고 밝혔다.

한편 이날 본회의에는 '제6대 일일 명예의장'으로 위촉된 조봉행 중앙동 주민자치위원회 위원장이 함께 본회의를 참관하였다. 일일 명예의장 제도는 매월 읍·면·동 기관단체장을 명예의장으로 위촉하여 의정 활동을 직접 체험할 수 있도록 한 것으로, 시민과 의회의 소통을 강화하기 위한 프로그램이다.





