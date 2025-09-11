[포토] 악수하는 구윤철 부총리와 유정복 인천시장

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관(오른쪽)과 유정복 인천시장이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '2025 APEC 재무, 구조개혁장관회의의 성공적인 개최를 위한 기재부-인천시 MOU 체결식'에서 협약서에 서명한 뒤 악수를 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>