롯데百 부산본점, 부산 해변 감성 담은 초대형 체험 공간 올리브영×산리오 큐티 런 메가 팝업스토어

12~21일, 비수도권 최초로 선보이는 초대형 뷰티 팝업



마라톤 콘셉트로 즐기는 뷰티 체험, 피부진단∼전문컨설팅

롯데백화점 부산본점 지하1층 시그니처 팝업존에서는 9월 12일부터 21일까지 비수도권 최초로 '올리브영×산리오 큐티 런 메가 팝업스토어'를 개최한다.

부산 해변을 모티프로 한 러닝트랙과 산리오 캐릭터가 어우러진 초대형 콘셉트 공간으로, MZ세대가 선호하는 체험형 요소와 캐릭터 감성을 함께 즐길 수 있도록 기획됐다.

이번 팝업스토어는 마라톤 코스를 형상화한 동선을 따라 다양한 뷰티 체험을 제공한다. 각 존에서는 피부 고민별 솔루션을 경험할 수 있으며, 체험 후에는 개인별 피부 진단과 전문 컨설팅이 이어진다. 또 현장 참여 프로그램도 풍성하게 마련돼 방문객들에게 다채로운 즐거움을 선사한다.

체험존은 총 다섯 가지로 운영된다. 먼저 워밍업(WARMING-UP) 존과리프레싱(REFRESHING)존은 '화장의 시작은 진정부터'라는 메시지 아래 선케어, 수분 밀착, 속건조 개선 등 피부 본연의 컨디션을 회복하는 제품들로 꾸며졌다.

이어 부스팅 존(BOOSTING ZONE)에서는 스킨케어 이후 매끈하고 균일한 피부표현을 완성해 한층 업그레이드된 메이크업을 체험할 수 있다.

러너스 하이 존(RUNNER'S HIGH ZONE)은 뷰티 루틴의 지속력을 강화해 하루 종일 무너지지 않는 메이크업을 경험할 수 있도록 운영된다.

마지막으로 레스트 존(REST ZONE)에서는 산리오 키링과 올리브영 뷰티소품 브랜드 '필리밀리' 등 한정 굿즈를 만나볼 수 있으며, 즐거운 체험 이후 휴식을 취할 수 있는 공간으로 마련된다.

이번 행사는 단순히 제품을 소개하는 수준을 넘어 고객이 직접 참여하고 즐기는 '뷰티 러닝 페스티벌'로 자리매김할 예정이다. 산리오 캐릭터와의 협업을 통해 남녀노소 누구나 공감할 수 있는 친근한 분위기를 연출하며, 부산 해변의 활기찬 이미지를 더해 지역적 특색도 살렸다.

김지수 롯데백화점 뷰티＆엑세서리 부문장은 "올리브영과 산리오의 협업으로 탄생한 이번 메가 팝업은 뷰티, 라이프스타일, 엔터테인먼트가 어우러진 새로운 형태의 복합 체험 공간"이라며 "고객들에게 특별한 즐거움과 실질적인 뷰티 노하우를 동시에 제공하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>