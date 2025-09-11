본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)

이민우기자

입력2025.09.11 09:25

수정2025.09.11 09:26

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이틀 연속 사상 최고치
대주주양도세 부과 기준 완화 기대감
美증시 AI 관련주 강세도 호재

코스피가 3344선을 돌파하면서 연일 사상 최고치를 경신했다. 대주주양도세 부과 기준 완화 기대감과 미국 증시에서의 인공지능(AI) 훈풍이 호재로 작용한 것으로 보인다.


11일 코스피는 전날 대비 0.67% 오른 3336.60으로 개장했다. 이미 전날 장중 기록한 사상 최고치 3317.77을 돌파하며 거래를 시작한 것이다. 개장 직후 상승 폭을 키우며 3344.70을 기록했다. 사상 처음으로 3340선을 넘어섰다.

투자주체별로는 개인과 기관의 순매수가 강세다. 각각 351억원, 113억원어치를 사들였다. 반면 외국인은 118억원을 순매도했다.


상승한 업종과 하락한 업종의 비율이 비슷했다. 전기·전자(1.63%), 운송장비·부품(1.17%), 제조(1.07%) 등은 상승했고 증권(-0.73%), 보험(-0.52%), 비금속(-0.41%) 등은 떨어졌다.


시가총액 상위 10위 종목 대부분 강세다. LG에너지솔루션 (2.7%), SK하이닉스 (2.5%), 한화에어로스페이스 (1.7%) 등이 특히 강세를 보였다. KB금융 (-1.7%), 두산에너빌리티 (-0.4%)만 하락세를 보였다.

코스닥은 전날 대비 0.20% 오른 834.68로 거래를 시작했다. 이후 836.11까지 오른 뒤 다시 주춤하는 분위기다. 오전 9시12분 기준 개장 시점보다 떨어진 833.80을 기록했다.


코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 622억원, 210억원어치를 순매도했다. 개인만 971억원을 순매수했다.


업종별로는 금속 업종의 상승 폭이 3.79%로 두드러졌다. 이어 운송장비·부품(0.89%), 의료·정밀기기(0.75%), 전기·전자(0.53%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 일반서비스(-1.00%), 제약(-0.59%), 오락·문화(-0.39%) 등은 떨어졌다.


시총 상위 10위 종목은 하락한 경우가 더 많았다. 에이비엘바이오 (-3.0%), 알테오젠 (-2.2%), 리가켐바이오 (-1.9%), 삼천당제약 (-1.8%), 펩트론 (-1.5%) 등 바이오주 중심으로 낙폭이 컸다. 파마리서치 (1.6%), 에코프로비엠 (0.6%), HLB (0.1%) 등 세 종목만 상승세를 보였다.


미국 오라클 발 AI 호재와 국민성장펀드 증액, 세제개편안 기대감 등의 겹호재가 작용한 것으로 풀이된다. 10일(현지시간) 미국 증시에서 오라클은 AI 관련 수주잔고 기대감에 36% 급등했다. 엔비디아(3.83%), 브로드컴(9.77%) 등도 강세를 보였다. 국내에서는 이날 이재명 대통령이 취임 100일 기자회견을 통해 대주주양도세 기준 등 세제 개편을 발표할 것으로 전망된다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

SK하이닉스, '세계 최초' 고성능 모바일 낸드 솔루션 공급

새로운 이슈 보기