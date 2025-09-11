코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)

이틀 연속 사상 최고치

대주주양도세 부과 기준 완화 기대감

美증시 AI 관련주 강세도 호재

코스피가 3344선을 돌파하면서 연일 사상 최고치를 경신했다. 대주주양도세 부과 기준 완화 기대감과 미국 증시에서의 인공지능(AI) 훈풍이 호재로 작용한 것으로 보인다.

11일 코스피는 전날 대비 0.67% 오른 3336.60으로 개장했다. 이미 전날 장중 기록한 사상 최고치 3317.77을 돌파하며 거래를 시작한 것이다. 개장 직후 상승 폭을 키우며 3344.70을 기록했다. 사상 처음으로 3340선을 넘어섰다.

투자주체별로는 개인과 기관의 순매수가 강세다. 각각 351억원, 113억원어치를 사들였다. 반면 외국인은 118억원을 순매도했다.

상승한 업종과 하락한 업종의 비율이 비슷했다. 전기·전자(1.63%), 운송장비·부품(1.17%), 제조(1.07%) 등은 상승했고 증권(-0.73%), 보험(-0.52%), 비금속(-0.41%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 강세다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 350,000 전일대비 9,500 등락률 +2.79% 거래량 79,591 전일가 340,500 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (2.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 310,000 전일대비 6,000 등락률 +1.97% 거래량 1,197,935 전일가 304,000 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 [특징주]SK하이닉스, 8일 연속 상승…31만원 돌파높아진 美 금리 인하 가능성에 바이오·헬스케어 ‘꿈틀’집 나갔던 외국인 9월엔 "바이 코리아"…하이닉스 1.6조 '풀매수' 전 종목 시세 보기 close (2.5%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 996,000 전일대비 29,000 등락률 +3.00% 거래량 40,053 전일가 967,000 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 집 나갔던 외국인 9월엔 "바이 코리아"…하이닉스 1.6조 '풀매수'코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신 전 종목 시세 보기 close (1.7%) 등이 특히 강세를 보였다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,800 전일대비 1,800 등락률 -1.53% 거래량 203,230 전일가 117,600 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 이찬진 금감원장 "탄소감축 입증분야 금융지원"코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신 전 종목 시세 보기 close (-1.7%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,200 전일대비 400 등락률 -0.64% 거래량 766,219 전일가 62,600 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 높아진 美 금리 인하 가능성에 바이오·헬스케어 ‘꿈틀’두산스코다파워, 체코 원전 발전기 교체 수주…3000억원대 규모금리 인하 기대감에 힘받는 바이오·헬스케어...기회 제대로 살리려면 전 종목 시세 보기 close (-0.4%)만 하락세를 보였다.

코스닥은 전날 대비 0.20% 오른 834.68로 거래를 시작했다. 이후 836.11까지 오른 뒤 다시 주춤하는 분위기다. 오전 9시12분 기준 개장 시점보다 떨어진 833.80을 기록했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 622억원, 210억원어치를 순매도했다. 개인만 971억원을 순매수했다.

업종별로는 금속 업종의 상승 폭이 3.79%로 두드러졌다. 이어 운송장비·부품(0.89%), 의료·정밀기기(0.75%), 전기·전자(0.53%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 일반서비스(-1.00%), 제약(-0.59%), 오락·문화(-0.39%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목은 하락한 경우가 더 많았다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 101,100 전일대비 1,800 등락률 -1.75% 거래량 184,150 전일가 102,900 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-3.0%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 480,000 전일대비 6,000 등락률 -1.23% 거래량 73,776 전일가 486,000 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-2.2%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 151,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 74,335 전일가 151,600 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-1.9%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 209,500 전일대비 4,000 등락률 -1.87% 거래량 20,401 전일가 213,500 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-1.8%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 294,000 전일대비 1,000 등락률 -0.34% 거래량 18,241 전일가 295,000 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지! 신용미수대환도 가능코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-1.5%) 등 바이오주 중심으로 낙폭이 컸다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 664,000 전일대비 23,000 등락률 +3.59% 거래량 21,215 전일가 641,000 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (1.6%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 116,500 전일대비 700 등락률 +0.60% 거래량 59,481 전일가 115,800 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (0.6%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,700 전일대비 50 등락률 +0.13% 거래량 56,936 전일가 38,650 2025.09.11 09:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지! 신용미수대환도 가능코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (0.1%) 등 세 종목만 상승세를 보였다.

미국 오라클 발 AI 호재와 국민성장펀드 증액, 세제개편안 기대감 등의 겹호재가 작용한 것으로 풀이된다. 10일(현지시간) 미국 증시에서 오라클은 AI 관련 수주잔고 기대감에 36% 급등했다. 엔비디아(3.83%), 브로드컴(9.77%) 등도 강세를 보였다. 국내에서는 이날 이재명 대통령이 취임 100일 기자회견을 통해 대주주양도세 기준 등 세제 개편을 발표할 것으로 전망된다.





