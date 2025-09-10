본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

재계 "美비자 가이드라인 재확인 필요"…조현 외교 "노력"

손선희기자

입력2025.09.10 14:44

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국 워싱턴 D.C.에 주재 중인 한국 기업 대표들이 정부를 향해 미 출장 시 통상적으로 발급받아 온 단기 상용비자(B-1)에 대한 미 정부의 명확한 가이드라인을 재확인해줄 것을 요청했다.


9일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C에서 조현 외교부 장관이 현지 진출 기업 대표들과 만나 간담회를 갖고 있다. 외교부

9일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C에서 조현 외교부 장관이 현지 진출 기업 대표들과 만나 간담회를 갖고 있다. 외교부

AD
원본보기 아이콘

10일 외교부에 따르면 워싱턴D.C.를 방문 중인 조현 장관은 현지시간 9일 오후 LG, 현대차, 포스코, 삼성전자, 한화큐셀, 한화디펜스, SK, 대한항공 등 8개 기업 현지 대표들과 만나 이번 한인 구금사태 계기 간담회를 가졌다. 이 자리에는 한국무역협회(KITA), 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등 경제단체 관계자도 참석했다.

참석 기업 대표들은 한미 양국 정부가 명확한 미국 비자 가이드라인을 정리해줄 것을 요청했다. 특히 미 국무부뿐만 아니라 국토안보부 등 관계부처가 향후 수립될 가이드라인을 동일하게 적용하는 것이 기업들의 불확실성을 줄이고 보다 적극적인 대미 투자활동을 수행하는 데 큰 도움이 될 것이라고 강조했다. 아울러 한국인 전문인력 대상 별도 비자(E-4) 쿼터 신설, 대미 투자 기업 고용인 비자(E-2) 승인율 제고 등을 위한 노력도 해 줄 것을 요청했다.


조 장관은 "조지아주에서 구금돼 있는 우리 국민들을 신속하고 안전하게 귀국시키고, 향후 이들이 미국에 재입국할 때 불이익을 받지 않도록 하기 위한 모든 노력을 최우선적으로 기울이고 있다"고 말했다. 아울러 비자 문제와 관련해 그간의 정부 노력을 설명하고, 기업인들의 건의를 미측에 전달했다고 말했다. 그러면서 "향후 우리 대미 투자 기업들의 활동이 원활하게 이뤄질 수 있도록 적극 노력해 나가겠다"고 밝혔다.

9일(현지시간) 조현 외교부 장관이 주애틀랜타총영사관 및 조지아주 폭스턴(Folkston) 구금센터 인근에 설치된 현지 외교부 현장대책반과 화상회의를 갖고 있다. 외교부

9일(현지시간) 조현 외교부 장관이 주애틀랜타총영사관 및 조지아주 폭스턴(Folkston) 구금센터 인근에 설치된 현지 외교부 현장대책반과 화상회의를 갖고 있다. 외교부

원본보기 아이콘

한편 조 장관은 이날 주애틀랜타총영사관 및 조지아주 폭스턴 구금센터 인근에 설치된 현지 외교부 현장대책반과 화상회의를 갖고 구금된 국민을 신속 귀국시키기 위한 준비 현황을 점검했다. 또 이들이 안전하게 귀국할 때까지 만전을 기할 것을 지시했다. 관련해 미 국가안보회의(NSC), 국무부, 국토안보부 등을 대상으로 이뤄지고 있는 고위급 협의를 점검하고 신속한 해결을 독려했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기