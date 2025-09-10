본문 바로가기
경찰, 관악구 '피자집 살인' 피의자 체포…부상 상태 호전

변선진기자

입력2025.09.10 13:46

"구속영장 신청 예정"

서울 관악구에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 40대 남성이 사건 직후 중환자실에서 치료를 받아오다 상태가 호전돼 경찰에 체포됐다.

연합뉴스

연합뉴스

서울 관악경찰서는 살인 혐의를 받는 A씨(41)에 대해 10일 오전 체포영장을 집행했다고 밝혔다.


서울 관악구 조원동에서 프랜차이즈 피자 가게를 운영하던 A씨는 지난 3일 본사 직원 B씨(49)와 인테리어 일을 하던 C씨(60), D씨(32)를 흉기로 살해한 혐의를 받는다. A씨는 범행 직후 자해해 인근 병원 중환자실로 옮겨져 치료를 받았다. A씨는 범행을 시인한 것으로 전해졌다.

A씨는 피해자들과 가게 인테리어 문제를 두고 갈등을 빚어온 것으로 알려졌다.


경찰 관계자는 "피의자를 상대로 범행 경위에 대해 면밀하게 조사한 후 구속영장을 신청할 예정"이라고 전했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
