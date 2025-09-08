노동장관 "공인전문인증제 도입…직원역량 인증해 전문성 높일 것"

불법 관행 현장 지도·감독 강화 예고

김영훈 고용노동부 장관이 노동부 직원들의 경력과 역량을 인증하는 공인전문인증제를 도입해 직원 전문성을 향상하겠다고 밝혔다.

김 장관은 8일 서울 동자아트홀에서 노동 현장 일선에 있는 지방고용노동관서 직원 150명과 '우리 노동부 프로젝트'를 가동하고 소통하는 시간을 보냈다. 우리 노동부 프로젝트는 모든 일하는 사람이 노동부를 친근하게 느끼고 신뢰할 수 있도록 추진하는 계획이다. 김 장관은 중대재해 감축 등 노동부에 막중한 책임이 맡겨진 상황에서 일선 현장 직원과 소통하고 국정 철학을 공유하기 위해 이번 자리를 마련했다.

김 장관은 이날 '우리 노동부'로 거듭나기 위해 세 가지 약속을 했다. 첫째는 모든 노동의 가치를 존중하겠다는 것이다. 특히 그간 보호받지 못했던 특수고용이나 플랫폼 등 새로운 형태의 노동자 권리를 보장한다. 이를 위해 '가짜 3.3% 계약(사용자가 근로계약이 아닌 프리랜서 계약을 체결하는 것으로 근로자는 3.3%로 낮은 세율의 사업소득세를 내는 대신 4대 보험 등 근로계약 혜택을 받지 못한다)' '5인 미만 사업장 쪼개기' 등 불법 관행과 관련한 현장 지도·감독을 강화하고 관련 법, 제도 개선 및 지원 정책 발굴 등의 모든 역량을 집중하겠다는 게 노동부 계획이다.

둘째는 노동·산업안전·고용서비스 분야 직원들의 경력과 역량을 인증하는 '공인전문인증제' 도입이다. 노동부는 현장 대응력과 창의력, 업무 실적 등을 고려해 전문 교육을 제공하고 승진에 반영하는 등 직원 전문성을 향상할 동기를 부여할 계획이다. 고용노동 행정 전반의 품질을 높여 국민이 체감하는 일터 변화를 만들 수 있다는 게 노동부 설명이다.

셋째는 기술 혁신에 맞춘 노동 행정 인공지능 전환(AX) 혁신으로 일의 효율을 높이는 것이다. 노동부는 음성 및 이미지 자료를 서류화하고 관련 판례, 행정 해석을 지원하는 등 인공지능(AI) 기반 시설을 구축해 사건 조사의 정확성과 효율성을 제고한다. 안 해도 되는 일은 없앤다. 현장 직원들이 권한을 갖고 본연의 업무에 집중할 환경을 조성해 신속, 적합한 대응을 할 수 있는 체계를 갖출 계획이다.

김 장관은 이날 '노동과 인문학' 주제로 일반인들도 볼 수 있게 온라인 생중계 방식의 특강을 하면서 "우리 직원들이 모든 국민의 일터에서의 권리, 일할 권리를 보장하는 데 집중할 수 있도록 불필요한 행정 업무는 줄이고 직원들과 적극적인 소통을 늘려 노동과 일자리에 대한 이재명 정부의 국정 철학이 공유되고 실현될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





