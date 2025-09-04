본문 바로가기
전남 통합국립의대 신속 설립 강력 촉구 목소리 확산

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.04 17:59

시계아이콘00분 32초 소요
김영록 지사·김원이·김문수 국회의원 등 공동 성명
송하철 목포대 총장·이병운 순천대 총장 등도 동참

전남 통합국립의대 신속 설립 강력 촉구 목소리 확산
김영록 전라남도지사는 4일 송하철 국립목포대학교 총장, 이병운 국립순천대학교 총장, 김원이·김문수 국회의원과 공동명의로 교육부에 전남 통합대학교 국립의대의 신속한 설립을 촉구하는 입장문을 발표했다.


이는 교육부가 최근 열린 국회의원 워크숍에서 전남도가 건의해온 2027년이 아닌 2030년 개교를 담은 전남 국립의대 설립 세부 이행계획 로드맵을 제시한 데 따른 것이다.

김영록 지사 등은 공동 입장문에서 "최근 전남 국립의대 설립에 대한 국정과제 반영과 세부 이행계획 발표는 환영할 일이나, 교육부의 2030년 설립 의견에는 200만 도민이 아쉬움과 우려를 전하고 있다"고 밝혔다.


이어 전남 통합대학교 국립의대 설립은 도민의 생명권과 건강권이 걸린 국가적 과제이자, 이재명 정부의 핵심 국정과제인 만큼 교육부가 이를 감안해 전남도, 양 대학과의 협의를 통해 설립 시기를 앞당긴 로드맵을 발표해줄 것을 강력 촉구했다.


이와 함께 전남 통합대학교 국립의대 설립에 뜨거운 응원과 지지를 보내준 도민들께 감사의 뜻을 표하면서 "전남도는 의대 설립이 하루빨리 이뤄지도록 대학, 정부 부처와 긴밀히 협력하며, 의대 정원 배정과 예비평가 인증 등 설립 절차 추진에 만전을 기하겠다"고 다짐했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
