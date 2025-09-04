경남대, 오는 12일까지 2026학년도 수시모집 진행

총 1934명 모집, 전체

경남대학교가 오는 8일부터 12일까지 '2026학년도 신입생 수시모집'을 진행한다.

원서 접수는 경남대학교 입학 안내 홈페이지, 진학어플라이를 통해 24시간 온라인으로 진행되며, 8일 오전 9시부터 마감일인 12일 오후 6시까지다. 입학과 관련된 사항은 경남대 입학처로 문의하면 된다.

지역 산업의 인공지능 전환을 선도하며 '제조 AX 글로벌 선도 대학'으로 거듭난 경남대는 현재 인공지능, 제조 ICT, 소프트웨어 등 첨단산업 분야에 집중하면서 지역 산업 발전은 물론 학생들이 미래를 이끌어 갈 'AX 융합인재 양성'로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않고 있다.

이번 수시모집에서는 전체 입학 정원인 1960명 중 98.67%인 총 1934명을 모집한다. 인문사회, 건강보건, 사범, 경영, 공공인재, 공과, AI·SW, 창의융합, 미래라이프 등 전 단과대학에서 ▲일반전형 888명 ▲지역인재전형 518명 ▲기회균형전형 16명을 학교생활기록부 100%로 각각 모집한다. 학교생활기록부는 교과성적 90%, 출결 성적 10%로 합산된다.

▲일반면접전형은 총 129명을 모집한다. 전형은 1단계 교과성적, 2단계는 성적 60%와 면접고사 40%가 합산된다. 면접고사의 경우 블라인드 면접으로 진행되며, 전공적합성 및 발전가능성 3개 문항, 인성 및 의사소통능력 2개 문항의 평균점수가 반영된다. 면접 문항은 사전에 홈페이지를 통해 공지된다.

▲체육교육과전형은 실기고사가 치러지는 만큼 수험생들이 실기 종목에 대해 미리 대비해야 한다. 전형은 학교생활기록부 60%와 실기 고사 40%로 적용된다. 실기 종목은 △100m 달리기 △공던지기 △지그재그런 △제자리멀리뛰기 4개 종목으로 구성되어 있으며, 실기고사는 오는 10월 18일 오전으로 예정되어 있다.

▲학생부종합전형은 교과성적은 반영되지 않으며, 학교생활기록부 100%로 선발한다. 평가 요소는 학업역량(30%), 진로역량(40%), 공동체역량(30%)이며, 교과성적이 다소 부족하나 학교생활기록부를 충실하게 준비한 학생에게 유리하다.

올해 수시모집에서는 일반전형과 지역인재전형의 간호학과와 물리치료학과의 수능최저학력기준이 완화됐다. 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 2개 영역 등급을 합했을 때 간호학과는 합이 9 이내, 물리치료학과는 10 이내로 하향됐다. 이와 함께 학교폭력 기재사항도 필수적으로 반영해야 한다.





