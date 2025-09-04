법무법인 율촌, 방산우주항공전략센터 출범…"최적화된 법률 솔루션 제공"

"해외 로펌과 연계한 글로벌 원스톱 서비스"

법무법인 율촌은 국내외 방위산업 및 우주항공 산업을 아우르는 전문 조직인 '방산우주항공전략센터'를 출범했다고 4일 밝혔다.

율촌은 국제통상, 인수합병(M&A), 해외투자, 금융, 방산기술 및 보안, 규제·정부 정책, 대관 등 다양한 분야의 전문성을 결집한 센터를 통해 방위 및 우주항공 분야 기업들에 최적화된 법률 및 전략 솔루션을 제공하기 위해 지난 1일 센터를 출범했다.

방산우주항공전략센터는 한국 방산·우주항공기업의 해외 진출을 지원하고, 글로벌 방산·우주항공기업들의 한국 내 법률·규제 이슈에 대한 종합적 자문을 제공할 계획이다. 특히 해외 주요 로펌과의 긴밀한 네트워크를 바탕으로 글로벌 원스톱 서비스를 통해 한국과 해외 시장을 연결하는 가교 역할을 수행할 예정이다.

센터장은 정원 변호사와 은성욱 변호사, 손금주 변호사가 맡는다. 이들은 각각 국방 및 공공 조달과 기업 M&A, 우주항공 분야의 전문가로 평가받는다. 센터에 소속된 국방공공계약팀은 조희태 변호사, 해외방산팀은 송광석·유종권 변호사, 우주항공팀은 손금주 변호사가 각 팀의 장으로 활동하게 된다.

또 글로벌 방산 환경의 변화와 움직임에 대한 이해가 깊은 고문단들이 측면 지원한다. 방위사업청 차장과 산업통상자원부 장관을 지낸 문승욱 고문을 비롯해 국가정보원 3차장을 역임한 사이버보안 전문가 윤오준 고문, 카이스트 경영대학에서 공공 조달관리과정 교수를 겸직하고 있는 김만기 고문, 국방대학교 총장을 역임한 정해일 고문, 한국생산성본부 회장을 지낸 안완기 고문 등이 함께한다.

강석훈 율촌 대표변호사는 "방산과 우주항공은 국가 안보와 미래 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 분야"라며 "율촌은 센터를 통해 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 돕고, 동시에 해외 기업의 한국 내 안정적 정착을 지원하는 든든한 파트너가 될 것"이라고 밝혔다.





