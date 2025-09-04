발달장애인·가족이 함께 꾸민 공연 '반짝/번쩍'...13일 국립현대미술관서 개최

안은미 안무가와 창작 경험

9월13일 오후 2시, 6시

국립현대미술관 누리집서 선착순 접수

국립현대미술관은 안은미컴퍼니, 서울특별시어린이병원과 함께 발달장애인과 가족이 참여하는 포용적 예술교육 프로젝트 '반짝/번쩍'의 일환으로 마련된 공연을 오는 13일 오후 2시와 6시 국립현대미술관 서울 MMCA다원공간에서 개최한다고 4일 밝혔다.

국립현대미술관에서 진행한 '반짝/번쩍' 교육 프로그램 활동 모습 국립현대미술관

'반짝/번쩍' 프로젝트는 발달장애인과 가족이 매주 미술관을 찾아 예술에 대한 접근성을 넓히기 위해 마련됐다. 국립미술관, 예술가, 전문의료기관이 협력해 지난 6월부터 총 20회에 걸쳐 총 60여명의 발달장애인과 가족을 초청했다.

공연은 sOo + Noah(계수정, 최노아)와 서울특별시어린이병원 '별별 하모니아 오케스트라'의 축하공연, 22팀의 발달장애 가족이 10주간의 워크숍을 통해 직접 창작한 22개의 1분59초 창작공연 영상, 그리고 안은미컴퍼니의 창작 무대로 구성됐다.

이번 공연에서 가족은 단순한 돌봄을 넘어 무대 위 공동 창작자로서 함께 서며, 아이와 부모 모두 직접 무대에 올라 안은미 감독과 함께 완성한 움직임과 안무를 선보인다. 공연 관람은 4일부터 미술관 누리집에서 사전 신청을 통해 선착순으로 예약할 수 있다.

프로젝트에 참여한 안은미 감독은 "무용은 누구나 자신의 몸으로 할 수 있는 가장 솔직한 언어로 아이들과 부모님이 함께 새로운 소통의 언어를 발견하는 여정"이라며 "특히 국립현대미술관이라는 공간에서 장애인과 비장애인이 함께한 이번 프로젝트는 더욱 큰 의미를 지닌다"라고 전했다.

남민 서울특별시어린이병원장은 "프로젝트의 모든 과정은 아이들에게는 빛나는 희망을, 곁을 지키며 묵묵히 응원해 준 부모님들께는 따뜻한 위로와 쉼을, 우리 모두에게는 예술이 가진 포용의 힘과 그 따뜻한 가치를 다시금 일깨워 주는 소중한 경험이 됐다"고 응원했다.

김성희 국립현대미술관장은 "프로젝트를 통해 발달장애 가족들이 새로운 것에 도전하며 또 다른 도약의 기회를 얻게 되기를 바란다"며 "국립현대미술관은 누구나 문화예술을 향유하고 서로를 돌보는 기회를 제안하기 위해 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



