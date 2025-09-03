광주사랑의열매, 동구 제4기 나눔 히어로 인증패 전달식

광주사회복지공동모금회가 나눔 히어로들과 '광주 동구 제4기 2025년 우리 동네 나눔 히어로 나눔 리더·나눔 기업 인증패 전달식'을 개최했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회는 나눔 히어로들과 '광주 동구 제4기 2025년 우리 동네 나눔 히어로 나눔 리더·나눔 기업 인증패 전달식'을 개최했다고 3일 밝혔다.

이날 오전 동구청 접견실에서 진행된 전달식에서는 나눔 히어로 9명에게 인증패를 전달했다. 이는 임택 동구청장이 지난 4월 광주지역 1호 나눔 리더로 참여한 것을 계기로 시작된 릴레이 기부캠페인의 결실로, 제1기, 2기, 3기 단체 전달식에 이어 네 번째다.

이번 전달식에 참여한 나눔 히어로는 ▲추관호 광동회 사무총장(3기) ▲김주술·최영심 신세계구두 대표 ▲정형조 ㈜송학개발 대표 ▲신동식 학동 지사협 위원장 ▲선종철 하나비젼실버홈 대표 ▲김유미 파인트리요양원 대표 ▲성연수 행복나래요양원 대표 ▲최기영 (자)그리네이처 대표 ▲박현림 자연숲 노인복지센터 대표 등 총 9명이다.

동구는 이번 가입으로 누적 40명의 나눔히어로가 탄생하며 총 4,129만원의 성금을 모금했으며, 지역 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

박흥철 광주사회복지공동모금회 사무처장은 "지역사회 곳곳에서 따뜻한 나눔에 동참해 주신 분들 덕분에 더불어 사는 공동체가 한층 더 튼튼해지고 있다"며 "앞으로도 나눔이 생활 속에서 자연스럽게 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

임택 동구청장은 "우리 동네 나눔히어로 한 분 한 분의 따뜻한 마음이 모여 동구의 희망을 밝히고 있다"며 "주민 모두가 체감할 수 있는 행복한 복지공동체를 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



