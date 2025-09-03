본문 바로가기
미닉스, 음식물쓰레기 주제 에세이집 '음쓰, 웁쓰' 출간

이성민기자

입력2025.09.03 10:46

남김과 비움의 감각을 새롭게 풀어내
"음식물쓰레기 관련 사회적 대화 유도 기대"

앳홈의 가전 브랜드 미닉스가 '음식물쓰레기'를 주제로 한 앤솔로지 '음쓰, 웁쓰-비움을 시작합니다'를 출간했다고 3일 밝혔다.


이 책은 음식물쓰레기라는 일상적 주제를 만화가 미깡, 작가 손현, 사진가 임수민, 마케터 정두현, 에디터 이민경 등 다섯 명의 작가가 각자의 시선으로 풀어낸 에세이집이다. 매일 버려지는 음식의 무게와 음식과 쓰레기의 경계에서 각자 마주한 순간들을 담아냈다. 음식을 만들고 나누며 버리기까지의 과정을 따라가며 남겨진 반찬 한 조각, 아이가 남긴 밥 한 숟갈, 배달 음식의 흔적 속에 깃든 감정을 섬세하게 포착했다.

미닉스가 '음식물쓰레기' 주제 앤솔로지 '음쓰, 웁쓰'를 출시했다. 앳홈

미닉스는 국내 음식물처리기 시장 선도 브랜드로서 생활 속 문제인 음식물쓰레기를 함께 고민하며, 일상의 태도 변화를 이끄는 사회적 대화를 이어가고자 했다. 이번 출간은 단순한 도서 기획을 넘어 음식물쓰레기를 둘러싼 남김과 비움의 감각을 새롭게 제안하는 미닉스의 실험적 시도라는 설명이다.

나세훈 앳홈 디자인 총괄(CDO)은 "기능 중심이 아닌 감성적이고 생활 밀착형 메시지를 통해 브랜드의 철학을 자연스럽게 전달하고 소비자와 정서적으로 연결되길 바랐다"며 "이번 책이 그 과정을 보여주는 상징적 자산이자 앞으로 미디어·콘텐츠·행사로 확장될 수 있는 의미 있는 시작점이 되길 기대한다"고 말했다.


'음쓰, 웁쓰-비움을 시작합니다'는 현재 교보문고, 알라딘, 예스24 등 주요 온라인 서점에서 만나볼 수 있다. 미닉스는 이번 도서 출간을 기념해 오는 10일 북토크도 개최한다. 참여 신청은 알라딘 온라인 서점과 미닉스 공식 인스타그램을 통해 하면 된다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
