'대전종합물류단지' 20년 만에 재정비...기업활동 지원

대형 화물차 진출입 개선·안전시설 확충으로 입주기업 편의 증대

지난 2003년 대전시 유성구 대정동 일원에 조성된 '대전종합물류단지'가 20년 만에 재정비돼 기업활동 지원과 안전을 강화한다.

대전시는 변화하는 물류산업 환경에 대응하기 위해 지난달 확정한 '대전종합물류단지 재정비계획(변경)'을 지난 8월 29일 최종 고시했다.

대전종합물류단지는 2003년 46만㎡ 규모로 조성돼, 현재 한진 대전 스마트 메가허브터미널과 모다아울렛 등 25개 물류·유통기업이 입주한 지역 핵심 거점이다.

하지만 준공 후 20년이 지나면서 대형 화물차 진·출입 불편, 노후 기반시설 등 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

시는 지난해 2월 용역 착수 후 현황 조사와 여건 분석, 설명회를 거쳐 입주기업과 주민의 의견을 반영해 재정비안을 마련했다.

이번 고시로 ▲물류 시설 건축물 높이 기준 완화(옥상 주차장 활용 극대화) ▲창고단지 차량 진·출입 불허구간 조정(대형 화물차 통행 개선) ▲도로·교차로 정비 등 시설 개선이 추진된다.

또, 지구단위계획 등 관련 법령과 용어를 현행화해 제도적 기반도 보완했다.

특히 이번 사업은 민간 시행 방식으로 추진되며, 주식회사 한진과 대전 진잠농업협동조합이 시설개선 비용을 부담한다. 이에 따라 시 재정 부담 없이 기업 스스로 경영환경을 개선하면서 지역경제 활성화에 기여할 전망이다.

이장우 대전시장은 "이번 재정비계획을 통해 입주기업들의 불편을 해소하고, 전국 교통의 중심지라는 대전의 이점을 살려 물류산업 경쟁력을 한층 강화하겠다"며 "앞으로도 기업 지원과 더불어 근로자·주민 편의 향상, 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





