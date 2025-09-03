본문 바로가기
경기도 지난해 초미세먼지 '사상 최저'

이영규기자

입력2025.09.03 07:31

경기도 내 초미세먼지 농도가 사상 최저치를 기록한 것으로 나타났다.


경기도는 평택, 김포, 포천, 이천 등 도내 4개 대기성분측정소를 통해 지난해 초미세먼지(PM-2.5) 연평균 농도를 측정한 결과 1㎥당 18㎍로 관측돼 2015년 측정 이래 최저치를 기록했다고 3일 밝혔다. 이번 수치는 2023년도(1㎥당 21㎍)에 비해 14% 감소했다.

측정소별 초미세먼지 농도는 ▲평택 1㎥당 20㎍ ▲김포 1㎥당 20㎍ ▲포천 1㎥당 16㎍ ▲이천 1㎥당 19㎍ 등이다.


성분별 구성은 이온이 44~50%로 가장 큰 비중을 차지했으며 탄소(23~30%), 중금속(2~3%) 순이었다.


대기성분측정소

대기성분측정소

원본보기 아이콘

이온 성분이 높게 나타난 것은 공장이나 차량의 배출가스가 대기 중에서 화학 반응을 일으켜 발생한 '2차 생성 미세먼지'의 비율이 크다는 것을 의미한다.

교통 및 산업공정에서 주로 발생하는 유해 물질인 납과 벤젠의 농도는 모두 법적 기준치 이하였다.


경기도보건환경연구원은 초미세먼지 농도 감소 요인으로 산업·수송·생활 부문 배출원 관리 강화, 대기오염물질 저감 정책 지속 추진, 강수량 증가와 대기 확산 조건 개선 등을 꼽았다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
