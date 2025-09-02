본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

日전기차 가격 경쟁…현대차·BYD·테슬라 대대적 '할인'

김민영기자

입력2025.09.02 16:17

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최대 1100만원 파격 할인
성장세 둔화에 할인 정책으로 돌파

글로벌 자동차 기업들의 전기차 시장 경쟁이 일본으로 확산하면서 중국 비야디(BYD), 현대차 등 주요 업체들이 대대적인 할인 판매에 돌입했다.


신화연합뉴스

신화연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

2일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 중국 전기차 업체 BYD는 지난달 29일 일본에서 판매 중인 모델 가격을 50만117만엔(약 471만1103만원) 인하했다.

소형 전기차 '돌핀'의 할인 후 판매가는 249만2000엔(약 2349만 원)으로, 일본 내 소형 전기차 가운데 최저가다. 지방자치단체 보조금까지 반영하면 실제 구매 가격은 더 내려간다. 이와 함께 세단형 실, 올해 출시한 스포츠유틸리티차(SUV) 시라이언 등 다양한 차종도 이달 말까지 한시적으로 할인 판매한다.


닛케이는 주력 시장인 중국에서 성장세가 둔화하자 BYD가 일본 시장에서 돌파구를 모색하기 위해 가격 인하 전략을 택했다고 분석했다.


BYD는 가격 경쟁을 주도하며 중국 자동차 시장 성장을 견인해왔지만, 과당 경쟁으로 수익성이 악화되고 있는 데다 내수 수요마저 둔화하는 상황이다.

반면 일본은 아직 전기차 보급률이 낮아 향후 성장 잠재력이 크다는 평가가 나온다. 실제로 BYD의 올해 1~7월 일본 내 전기차 판매는 작년 같은 기간보다 50% 늘어난 1936대로 집계됐다.


현대차도 지난달 29일 홈페이지를 통해 오는 12월까지 한시적으로 가격을 인하한다고 발표했다. 인하 폭은 최대 158만엔(약 1490만원)이며, 주력 전기차 아이오닉5의 판매가는 391만엔(약 3687만 원)으로 낮아졌다.


앞서 미국 전기차 업체 테슬라도 지난 5월 기간 한정으로 가격 인하에 나서면서 일본 내 전기차 가격 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기