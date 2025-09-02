日전기차 가격 경쟁…현대차·BYD·테슬라 대대적 '할인'

최대 1100만원 파격 할인

글로벌 자동차 기업들의 전기차 시장 경쟁이 일본으로 확산하면서 중국 비야디(BYD), 현대차 등 주요 업체들이 대대적인 할인 판매에 돌입했다.

2일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 중국 전기차 업체 BYD는 지난달 29일 일본에서 판매 중인 모델 가격을 50만117만엔(약 471만1103만원) 인하했다.

소형 전기차 '돌핀'의 할인 후 판매가는 249만2000엔(약 2349만 원)으로, 일본 내 소형 전기차 가운데 최저가다. 지방자치단체 보조금까지 반영하면 실제 구매 가격은 더 내려간다. 이와 함께 세단형 실, 올해 출시한 스포츠유틸리티차(SUV) 시라이언 등 다양한 차종도 이달 말까지 한시적으로 할인 판매한다.

닛케이는 주력 시장인 중국에서 성장세가 둔화하자 BYD가 일본 시장에서 돌파구를 모색하기 위해 가격 인하 전략을 택했다고 분석했다.

BYD는 가격 경쟁을 주도하며 중국 자동차 시장 성장을 견인해왔지만, 과당 경쟁으로 수익성이 악화되고 있는 데다 내수 수요마저 둔화하는 상황이다.

반면 일본은 아직 전기차 보급률이 낮아 향후 성장 잠재력이 크다는 평가가 나온다. 실제로 BYD의 올해 1~7월 일본 내 전기차 판매는 작년 같은 기간보다 50% 늘어난 1936대로 집계됐다.

현대차도 지난달 29일 홈페이지를 통해 오는 12월까지 한시적으로 가격을 인하한다고 발표했다. 인하 폭은 최대 158만엔(약 1490만원)이며, 주력 전기차 아이오닉5의 판매가는 391만엔(약 3687만 원)으로 낮아졌다.

앞서 미국 전기차 업체 테슬라도 지난 5월 기간 한정으로 가격 인하에 나서면서 일본 내 전기차 가격 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다.





