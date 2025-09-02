본문 바로가기
우리은행, 'Npay 머니 우리 통장' 가입만 해도 5000 포인트 지급

황윤주기자

입력2025.09.02 09:10

5만원 이상 결제시 추가 5000 포인트 제공
200만원 한도 내 최대 연 4% 금리 제공

우리은행이 네이버페이(Npay)와 함께 선착순 30만명에게 200만원 한도 내 1년간 최대 연 4.0% 금리를 제공하는 'Npay 머니 우리 통장'을 정식 출시했다고 밝혔다.


이번에 선보인 'Npay 머니 우리 통장'은 Npay 선불충전금(Npay 머니)을 보관하고 이자를 지급하는 전용 계좌로 △간편한 개설 △높은 금리 혜택 △실시간 결제 연동 △포인트 적립 등 디지털 생활금융에 최적화된 서비스를 제공한다.

계좌 개설은 네이버에서 'Npay 머니 우리 통장'을 검색해 가입 링크를 통해 가능하며, Npay 앱에서 가입 배너 또는 '머니통장' 아이콘을 클릭해도 가입할 수 있다.


우리은행과 네이버페이는 출시를 기념해 공동 이벤트를 진행한다. 신규 가입 고객에게는 5000원 상당의 Npay 포인트를, 5만원 이상 결제 시 추가 5000포인트를 제공한다. 또한, 선착순 20만명에게는 연 4.5% 금리 혜택의 'Npay 우리 적금' 가입 기회가 주어지며, 적금 가입 고객은 6개월 납입 회차에 따라 스타벅스 아메리카노 쿠폰 7잔을 받을 수 있다.


아울러, 우리은행은 자체 이벤트도 마련했다. 상세 내용은 우리WON뱅킹 앱 '혜택 ▷지금 진행 중인 이벤트 ▷나만 알기 아까운, 「Npay 우리 통장」 공유하기!'에서 확인할 수 있다.

박용진 우리은행 신사업제휴플랫폼부 부부장은 "Npay 머니 우리 통장은 플랫폼, 결제, 저축 기능을 하나로 통합한 디지털 전용 통장으로 일상 속 금융을 보다 간편하고 유익하게 경험할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 플랫폼과의 협업을 강화해 디지털 생활금융 서비스의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

