본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

HD현대·SK해운, LNG선 AI 화물운영 솔루션 실증

조성필기자

입력2025.09.01 15:06

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화물관리 연비 지표 개발
연비 효율·선원업무 경감

HD현대는 SK해운과 액화천연가스(LNG) 운반선용 인공지능(AI) 기반 화물운영 솔루션 실증에 나선다고 1일 밝혔다.


HD현대와 SK해운이 최근 울산 HD현대중공업 조선소에서 'AI 화물운영 솔루션' 공동개발 프로젝트 서명식을 진행했다. 사진 왼쪽부터 HD현대마린솔루션 박후식 상무, SK해운 손해용 상무, HD한국조선해양 성영재 상무, HD현대중공업 윤상식 상무. HD현대 제공

HD현대와 SK해운이 최근 울산 HD현대중공업 조선소에서 'AI 화물운영 솔루션' 공동개발 프로젝트 서명식을 진행했다. 사진 왼쪽부터 HD현대마린솔루션 박후식 상무, SK해운 손해용 상무, HD한국조선해양 성영재 상무, HD현대중공업 윤상식 상무. HD현대 제공

AD
원본보기 아이콘

HD현대 조선 계열사인 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대마린솔루션은 최근 울산 조선소에서 SK해운과 차세대 'AI 화물운영 솔루션'(AI-CHS) 공동 개발 협약을 체결했다. AI-CHS는 HD한국조선해양이 개발한 시스템으로, LNG 운반선의 운항·정박 과정에서 발생하는 증발가스(BOG)를 예측하고 이를 재액화 설비, 발전기, 메인엔진 등에 효율적으로 분배하도록 지원한다. 기존에는 숙련 선원의 경험에 의존했던 의사결정 과정을 AI가 보완해 초급 선원도 안정적인 화물 운영이 가능해지는 것이 특징이다.

HD현대는 SK해운의 17만4000㎥급 LNG 운반선에 해당 솔루션을 탑재해 데이터를 수집하고 화물 운영 연비 평가, 연료 사용 최적화, 선원 업무 간소화 등에 대한 실증을 진행할 예정이다. HD현대 관계자는 "AI 기반 스마트십 솔루션을 강화해 선박·선대 운영 편의성을 높이고 친환경 선박 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다. SK해운 관계자는 "수십 년간의 화물 관리 경험에 AI를 접목해 연비 평가 지표와 안전성, 효율성을 동시에 확보할 것"이라고 밝혔다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

'배송완료' 알림에 칼퇴 했는데…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기