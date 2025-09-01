본문 바로가기
화순전남대병원, 암 생존자 정신건강 증진 업무협약

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.01 11:06

화순전남대병원 광주전남권역암생존자통합지지센터가 최근 광주정신건강복지센터와 광주 지역 암 생존자의 정신건강 증진을 위한 업무협약을 체결했다. 화순전남대병원 제공

화순전남대병원 광주전남권역암생존자통합지지센터가 최근 광주정신건강복지센터와 광주 지역 암 생존자의 정신건강 증진을 위한 업무협약을 체결했다. 화순전남대병원 제공

화순전남대학교병원이 암 생존자의 심리·정서적 안정을 위해 맞춤형 상담과 교육 프로그램 운영한다.


화순전남대병원 광주전남권역암생존자통합지지센터는 최근 광주정신건강복지센터와 광주지역 암 생존자 정신건강 증진을 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약으로 양 기관은 '마음건강 상담 프로그램'을 중심으로 ▲암 생존자 대상 상담 및 프로그램 연계·운영 ▲정신건강 전문 인력과 자원 지원 ▲정신건강 인식 개선 활동 등을 공동 추진할 계획이다.


유승형 센터장은 "협력을 통해 암생존자에게 보다 나은 정신건강 서비스를 제공하겠다"며 "실무자 역량 강화 교육 등 다양한 지원 과정을 마련해 암생존자 정신건강 증진에 힘쓰겠다"고 말했다.


최유리 센터장은 "암생존자의 우울과 불안 같은 정서적 문제에 적극적으로 접근할 필요가 있다"며 "실질적인 지원 방안을 공유하고 지속적인 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

