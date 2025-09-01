본문 바로가기
[인사]중소기업중앙회

입력2025.09.01

■임명


◆임원

▲협동조합본부장 서재윤

(이상 1명, 2025. 9. 5일부)

■전보


◆부서장

▲대전세종지역본부장 박상언


◆팀장

▲대전세종지역본부 부장 이의섭

(이상 2명, 2025. 9. 5일부)



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

