"청렴이 최고" … 창원특례시 마산합포구, 청렴을 향해 전 직원이 홈런

야구경기 관람과 함께 청렴문화

확산을 위해 캠페인 펼쳐



경남 창원특례시 마산합포구 행정과는 직원 간 소통과 조직 내 화합을 도모하고 청렴 의식을 제고하기 위한 청렴 캠페인을 진행했다.

지난 26일 열린 캠페인은 NC 다이노스의 홈경기 관람과 연계해 진행돼 행정과 전 직원이 참여해 일상적인 업무에서 벗어나 자유롭고 편안한 분위기 속에서 소통의 시간을 갖고, 공직자로서의 청렴한 자세를 되새기는 뜻깊은 시간을 보냈다.

이날 직원들은 '청렴 실천', '반듯한 마산합포구', '청렴 1번지, 마산합포구' 등 다양한 청렴 문구가 적힌 피켓을 들고 청렴 실천을 생활화하고 지역사회에 모범이 되는 공직문화를 만들겠다는 다짐을 공유했다.

아울러 행정과는 이번 캠페인에 그치지 않고, 지속적인 청렴 교육과 내부 점검 그리고 다양한 소통 채널을 통해 직원 모두가 청렴 실천에 앞장설 수 있는 환경을 조성할 방침이다.

서호관 구청장은 "이번 행사는 단합된 조직문화를 바탕으로 보다 투명하고 책임감 있는 행정을 실현하겠다는 우리 모두의 다짐을 나누는 시간이었다"면서 "앞으로도 구성원 간 소통을 확대하고, 청렴 문화가 조직 전반에 자연스럽게 스며들 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.





