옐런 "트럼프의 연준 공격은 불법" [3분 브리프]

①옐런, FT 기고문 "트럼프 연준 공격은 불법…미국 신뢰 위협"

②러트닉, 한·일 지목 "美 사회기반시설 건설에 자금 댈 것"

③美 관세 속 세계 車업체 2분기 영업이익률 2.3%포인트 감소

MARKET INDEX : Year to date

○뉴욕증시 S&P500, 사상 첫 6500 돌파

○엔비디아 실적에 엇갈린 평가

○AI 랠리 지속 전망에 투심 상승

Top3 NEWS

■ 옐런의 경고…"무모·부패한 트럼프, 독재로 Fed 꼭두각시 만들려 해" ○영국 FT 기고서 'Fed 흔들기' 비판

○Fed 독립성 침해, 고물가·저성장·약달러 초래

○"재앙적 결과…미 경제·리더십 위협할 것"

■ 러트닉 "韓·日 자금으로 인프라 건설"…美, 동맹 상대로 '관세 장사' ○"교역국, '강한 미국=세계 성공' 이해"

○美, 日과 투자 문서화로 못 박기

○韓도 불가피…추가 압박 거셀 듯

■ 美관세로 세계 완성차 업체 이익률 2.3%포인트 하락 ○日업체 피해 가장 크고 유럽이 제일 적어

○협상 지연에 3Q엔 관세비용 증가 전망

○"점진적 車가격 인상 진행될 듯"

그래픽 뉴스 : 사업다각화 잘한 금융지주는 어디…KB·신한 '우수' 하나·우리 '분발

○금융지주 사업다각화 순위 KB·신한 '우수'

○하나·우리·BNK·iM 등은 미흡 평가

○"과도한 은행 의존도 낮추기 위해 사업다각화 필수"

the Chart : 횡보장에도 '신바람'…비만치료株, 글로벌 활로에 '上'

○인벤티지랩·고바이오랩 등 상한가 행진

○빅파마 맞손·국제 특허 등 호재 잇따라

○높은 가격 변동성·오버행 주의 필요

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

05:00 미국 연준 월러 이사의 연설

08:30 일본 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)

08:50 일본 산업생산 (MoM) (7월)

15:00 독일 소매판매 (MoM) (7월)

21:30 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (7월)

23:00 미국 미시간 5년 인플레이션 예상 (8월)

