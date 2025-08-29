본문 바로가기
옐런 "트럼프의 연준 공격은 불법" [3분 브리프]

입력2025.08.29 08:00

00분 41초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①옐런, FT 기고문 "트럼프 연준 공격은 불법…미국 신뢰 위협"
②러트닉, 한·일 지목 "美 사회기반시설 건설에 자금 댈 것"
③美 관세 속 세계 車업체 2분기 영업이익률 2.3%포인트 감소

MARKET INDEX : Year to date
옐런 "트럼프의 연준 공격은 불법" [3분 브리프]
○뉴욕증시 S&P500, 사상 첫 6500 돌파
○엔비디아 실적에 엇갈린 평가
○AI 랠리 지속 전망에 투심 상승

Top3 NEWS
■ 옐런의 경고…"무모·부패한 트럼프, 독재로 Fed 꼭두각시 만들려 해"
○영국 FT 기고서 'Fed 흔들기' 비판
○Fed 독립성 침해, 고물가·저성장·약달러 초래
○"재앙적 결과…미 경제·리더십 위협할 것"
■ 러트닉 "韓·日 자금으로 인프라 건설"…美, 동맹 상대로 '관세 장사'
○"교역국, '강한 미국=세계 성공' 이해"
○美, 日과 투자 문서화로 못 박기
○韓도 불가피…추가 압박 거셀 듯
■ 美관세로 세계 완성차 업체 이익률 2.3%포인트 하락
○日업체 피해 가장 크고 유럽이 제일 적어
○협상 지연에 3Q엔 관세비용 증가 전망
○"점진적 車가격 인상 진행될 듯"
그래픽 뉴스 : 사업다각화 잘한 금융지주는 어디…KB·신한 '우수' 하나·우리 '분발
옐런 "트럼프의 연준 공격은 불법" [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○금융지주 사업다각화 순위 KB·신한 '우수'
○하나·우리·BNK·iM 등은 미흡 평가
○"과도한 은행 의존도 낮추기 위해 사업다각화 필수"

the Chart : 횡보장에도 '신바람'…비만치료株, 글로벌 활로에 '上'
옐런 "트럼프의 연준 공격은 불법" [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○인벤티지랩·고바이오랩 등 상한가 행진
○빅파마 맞손·국제 특허 등 호재 잇따라
○높은 가격 변동성·오버행 주의 필요

오늘 핵심 일정

국내



해외

05:00 미국 연준 월러 이사의 연설

08:30 일본 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)

08:50 일본 산업생산 (MoM) (7월)

15:00 독일 소매판매 (MoM) (7월)

21:30 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (7월)

23:00 미국 미시간 5년 인플레이션 예상 (8월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 25℃(2) ｜최고기온 : 31℃(1℃)
○강수확률 오전 60%｜오후 60%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
옐런 "트럼프의 연준 공격은 불법" [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

