광양시, '7관7색' 주제 특화 도서관 운영 눈길

전남 광양시(시장 정인화)가 '7관7색' 주제 특화 도서관 운영으로 주목받고 있다.

광양시는 인구 대비 도서관 접근성이 높은 도시로, 7개의 시립도서관과 전남교육청 소속 2개 관까지 총 9개의 공공도서관을 운영하고 있다. 이는 인구 1만7,000명당 1개 관으로, 전남 지자체 평균(3개 관) 대비 2배 이상 많은 수준이다.

광양시 제공

이 같은 높은 접근성에 더해 광양시립도서관의 질적 기능 강화와 문화 공간으로의 전환이 맞물리면서 시의 독서문화 기반은 한층 공고해졌다. 최근 3년간 1일 평균 도서관 이용자 수와 도서 대출량이 2022년 867명(946권), 2023년 1,058명(1,078권), 2024년 1,312명(1,202권)으로 꾸준히 증가한 것이 이를 뒷받침한다.

광양시립도서관은 이러한 흐름을 이어가기 위해 도서관별 고유 주제를 설정하고 특화 서비스를 운영하며, 단순한 독서 공간을 넘어 시민 생활 속 문화 플랫폼으로 자리매김하는 동시에 지역사회 커뮤니티 허브로서의 역할도 확대해 나가고 있다.

중앙도서관은 '인문·철학'을 주제로 인문학 서적을 확충하고, '철학 있는 서가' 북큐레이션 코너를 운영하고 있다. 시민 삶과 맞닿은 주제를 다루는 '모두의 서재' 인문학 강연도 이어가고 있다. 오는 9월 24일에는 강용수 작가의 마흔에 읽는 쇼펜하우어, 11월 29일에는 천종호 판사의 청소년이 만난 소년에 대하여 강연이 예정돼 있다.

중마도서관은 역사·문화 분야 장서 5,000여권을 토대로 '역사·문화' 특화 주제를 살린 다양한 프로그램을 운영한다. 대표 강좌인 '역사 인문 특강'은 시대와 문명을 통찰할 기회를 제공하며, 오는 9월 19일에는 이익주 서울시립대 국사학과 교수가 '고려, 외교에 길을 묻다'를 주제로 강연할 예정이다.

희망도서관은 '어린이 미래교육'을 특화 주제로 삼아 진로 탐색, 소프트웨어(SW)·인공지능(AI) 체험, 웹툰 제작 강좌를 통해 차별화된 4차 산업 교육 기회를 제공한다. '미래 직업 대탐험'은 범죄과학수사관, AI기술연구원 등 유망 직업군을 직접 체험할 수 있도록 총 5회차에 걸쳐 운영됐으며, 어린이와 학부모로부터 큰 호응을 얻었다.

용강도서관은 '건강'을 특화 주제로 운영하는 광양시 대표 가족친화 도서관으로, 신체적 건강과 정서적 건강을 아우르며 문학 감수성을 높이는 다양한 서비스를 제공하고 있다. 오는 11월 1일까지 진행되는 '인물 분석으로 살펴보는 당신의 안녕한 하루'는 강연·탐방·체험이 어우러진 구성으로 참가자들의 큰 호응을 얻고 있다.

금호도서관은 '예술' 특화 주제 도서관으로 미술·음악 등 다양한 예술 장르를 연계한 프로그램을 선보이고 있다. 다가오는 9월 4일에는 세계적인 음악가 김기선 테너(불후의 명곡 '조수미' 편 우승자)를 초빙해 '삶이 그대를 속일지라도'를 주제로 한국 가곡 100여년의 이야기를 전하는 특별 강연을 개최한다.

광영도서관은 '영어'를 특화 주제로 운영되며, 영어 학습을 위한 다양한 프로그램과 서비스를 제공한다. 대표 서비스인 영어 원문 콘텐츠 플랫폼 '오버드라이브'는 해외 전자책을 원문으로 제공하는 디지털 서비스로, PC와 스마트폰을 통해 시간과 장소에 구애받지 않고 이용할 수 있다. 오는 11월까지 원어민 강사가 영어 그림책을 읽어주는 '원어민 영어 그림책방'이 운영된다.

지난 6월 개관한 꿈빛도서관은 '창의'를 주제로 한 어린이 도서관이다. 책 읽기와 연계된 체험 활동을 중심으로 과학 맛 볼랩(LAB), 동화 속 요리 만들기 등 대표 프로그램을 운영하고 있으며, 자율 창작체험 공간 '꿈뜨락'에서는 아이들이 다양한 재료를 활용해 자신만의 창작물을 만들 수 있어 큰 호응을 얻고 있다.

김현숙 광양시 도서관과장은 "7관7색 주제 특화 도서관을 기반으로 시민들의 문화적 요구에 부응하며, 수준 높은 독서·문화 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



