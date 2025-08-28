본문 바로가기
고령·성주·칠곡 미혼남녀 만남의 장… ‘나이스 투 밋 유’ 커플매칭 행사 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.28 11:56

경북 고령군(군수 이남철)은 성주군, 칠곡군과 함께 미혼남녀에게 건강한 만남의 기회를 제공하고 소중한 인연을 이어갈 수 있도록 '나이스 투 밋 유! in 고령·성주·칠곡' 커플매칭 행사를 개최한다.


이 행사는 1985년부터 2001년 사이 출생한 미혼남녀를 대상으로 진행된다.

신청은 오는 9월 8일 오후 3시까지 네이버폼 온라인을 통해 접수할 수 있으며, 지원자가 많을 경우 고령·성주·칠곡에 거주하거나 근무하는 신청자가 우선 선발된다.


행사는 오는 9월 중 세 개 군에서 각각 1회씩, 총 3회에 걸쳐 진행된다. 회차별 20명씩 총 60명이 참여할 예정이며, MZ세대의 취향을 반영해 ▲첫인상 코칭 ▲커플 게임 ▲1：1 매칭 토크 등 다양한 커플 체험 프로그램으로 꾸려진다. 또 참가자들의 교류를 확대하기 위해 오는 10월에는 전체 모임도 열릴 예정이다.

고령·성주·칠곡 미혼남녀 만남의 장 ‘나이스 투 밋 유’ 커플매칭 행사 포스터.

고령·성주·칠곡 미혼남녀 만남의 장 '나이스 투 밋 유' 커플매칭 행사 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
